Borràs: "És perfectament possible que Junts deixi el Govern"

Laura Borràs llança una advertència sobre l'executiu de coalició amb Esquerra. La presidenta de Junts per Catalunya reconeix que no estan avançant cap als seus objectius i veu lògic l'ultimàtum de l'ANC. "És perfectament possible que Junts per Catalunya deixi el Govern", ha dit en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. La presidenta suspesa del Parlament assegura que volen fer complir el pacte de l'executiu: "No estic demanant eleccions. Demanem que es compleixi l'acord de govern". Sosté que la posició de presidenta no està vacant, que ella ho és i "no hi ha cap altra presidenta". I defensa la figura de Xavier Trias com a alcalde perquè "la gent sent que va ser apartat amb males arts".