La Mesa del Parlament ratifica la suspensió de Borràs

Sense sorpreses. La Mesa del Parlament i la Junta de portaveus han ratificat la suspensió de Laura Borràs com a Presidenta. PSC, ERC i la CUP ja havien anunciat, abans d’entrar a la reunió, el seu vot en contra de la petició de reconsideració que havia fet Junts. Precisament la diputada d’aquesta darrera formació, havia presentat una segona petició aquest mateix mantí. Adjuntava el dictamen del Comitè de Drets Humans de l'ONU per argumentar que també és "aplicable" en el cas de Borràs.

Els partits, però, entenen que la reconsideració no s'ha d'acceptar a tràmit, entenent que la decisió no es replantejava. D'aquesta manera la Mesa manté la suspensió de drets i deures de Borràs en aplicació de l'article 25.4 del Reglament que es mantindrà fins que no es resolgui el procés judicial obert per causes vinculades a delictes de corrupció.

“��️ La Mesa del Parlament estudia una segona petició de reconsideració sobre la suspensió de Borràs.



�� JxCat adjunta la resolució del Comitè de Drets Civils de l'ONU | @radio4_rne @RTVECatalunya pic.twitter.com/gQdL4pjLET“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 1, 2022

Pressió dels partits a JxCat La reunió de la Mesa ha estat la primera dirigida per la republicana Alba Vergés, després que es concretés, el passat 28 de juliol, que ja no ha assistit a la Cambra. Després els diputats van marxar de vacances, però això no va impedir que el cas hagi seguit ressonant per la negativa de Laura Borràs, acusada de prevaricació i falsedat documental quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes, a fer el pas al costat que li demanen. El cas Borràs marca l'inici del curs polític La resta de partits han assenyalat precisament JxCat per acabar amb la interinitat a la Cambra i decidir qui ha de prendre el relleu de Borràs. Aquesta mateixa setmana el secretari general de la formació, Jordi Turull, ho descartava argumentant que “l’embolic que s’ha generat al parlament no l’hem generat nosaltres”. La Mesa decideix suspendre Laura Borràs Tant ERC com el PSC i els comuns han pressionat fins a darrera hora per facilitar el relleu. Una petició a la qual fins i tot s’ha sumat el PP. Els socialistes van fins i tot més enllà i ja han posat una data límit, el 15 de setembre. Des de Ciutadans els insten a dimitir per forçar la designació d’una nova Mesa.