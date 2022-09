La Mesa es referma en la suspensió de Borràs

La Mesa del Parlament i la Junta de portaveus han ratificat la suspensió de Laura Borràs com a Presidenta. PSC, ERC i la CUP ja havien anunciat, abans d’entrar a la reunió, el seu vot en contra de la petició de reconsideració que havia fet Junts. Precisament la diputada d’aquesta darrera formació, havia presentat una segona petició aquest mateix mantí. Adjuntava el dictamen del Comitè de Drets Humans de l'ONU per argumentar que també és "aplicable" en el cas de Borràs.

Els partits, però, entenen que la reconsideració no s'ha d'acceptar a tràmit, advertint que la decisió no es replantejava. D'aquesta manera la Mesa manté la suspensió de drets i deures de Borràs en aplicació de l'article 25.4 del Reglament que es mantindrà fins que no es resolgui el procés judicial obert per causes vinculades a delictes de corrupció.

ERC ignora, així, la pressió de Junts, que aquest dijous ha tornat a insistir en una possible sortida del Govern, i amb PSC i la CUP defensa que la suspensió no és reconsiderable d'acord amb el Reglament de la Cambra. Una decisió refermada posteriorment a la Junta de portaveus. Els republicans, per boca de Marta Vilalta, adverteix a JxCat que "no pot fer d'oposició estan dins del Govern". ERC torna a demanar que "deixi de derivar els seus problemes interns cap a les institucions".