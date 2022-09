01:24

PSC, ERC i la CUP voten en contra de la petició de reconsideració a la Mesa del Parlament. JxCat es nega a designar un relleu com li demanen la resta de partits.

No hi ha hagut sorpresa. La Mesa del Parlament manté la suspensió de Laura Borràs com a presidenta de la cambra catalana en no admetre a tràmit la petició de consideració que havia demanat Junts per Catalunya i, per tant, Alba Vergés ocuparà -de moment- el càrrec de presidenta interina al Parlament.

ERC ignora la pressió de Junts i amb PSC i la CUP defensa que la suspensió no és reconsiderable d'acord amb el Reglament de la Cambra. Una decisió refermada posteriorment a la Junta de portaveus. Els republicans, per boca de Marta Vilalta, adverteix a JxCat que "no pot fer d'oposició estan dins del Govern". ERC torna a demanar que "deixi de derivar els seus problemes interns cap a les institucions".

L'amenaça del trencament dins del Govern segueix vigent, tenint en compte que el mateix secretari general de Junts, Jordi Turull, ha defensat a Catalunya Ràdio l'opció de sortir de l'executiu "per coherència".

Ciutadans, per la seva banda, insisteix que a "Borràs no la vol ningú" i reclama als socialistes que dimiteixin de la Mesa per força unes noves eleccions | ELENA GARCIA