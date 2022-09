ERC i Junts fan malabars per a reconduir les relacions

Junts per Catalunya no recull la proposta de l'ANC de declarar la independència de Catalunya l'any vinent. Ha estat aquesta tarda en una reunió al Parlament. Una trobada que arriba després de la tensa i llarga cimera d'ahir entre Esquerra i Junts per mirar de reconduir les relacions.

Tensa, llarga i difícil. És el que ha transcendit de la reunió de més de 6 hores que va tenir aquest dimecres a tarda-nit entre la plana major Govern i els partits que formar part de la coalició de l'Executiu. Intenten reconduir la situació després dels retrets mutus abans i després de la Diada. La més recent ha estat la proposta de proclamar la independència abans de la primavera de 2023. Els socis de Govern discrepen sobre la proposta.

La coalició de l'Executiu català penja, ara mateix, d'un fil. Per això, a la reunió d'aquest dimecres s'han demanat lleialtat. Junts rebaixa la duresa l'endemà, però recorda a ERC que ha de complir abans de final de mes amb tres punts del pacte de Govern: unitat d'acció al Congrés, reenfocar la taula diàleg i un espai de coordinació en l'independentisme.

L'endemà, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha destacat la importància de "reconstruir confiances i lleialtats" entre els socis de Govern d'ERC i JxCat per preservar l'estabilitat del Govern.

Per una altra banda, el conseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha assegurat que, dins de Junts, "hi ha unitat i unanimitat" en què cal negociar amb ERC per tal que es compleixin els acords de Govern. En aquest sentit, ha desitjat que les reunions entre els dos partits "vagin molt bé" i que es pugui trobar "un punt d'entesa dins l'espai sobiranista".

Junts s'ha reunit aquest dijous a la tarda amb l'ANC per parlar sobre la DUI que proposa l'Assemblea Nacional Catalana. "Volen la independència sense posar res sobre la taula". Són les paraules de la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, després de reunir-se amb la presidenta de Junts, Laura Borràs; el secretari general del partit, Jordi Turull; i el president del grup, Albert Batet. En un contacte amb la premsa, Feliu ha criticat que Junts tampoc avali la proposta de l'ANC de declarar la independència durant la segona meitat del 2023. Feliu ha apuntat que de la reunió s'ha desprès que Junts "no hi aposti" en aquests moments. De fet, en un comunicat posterior, el partit de Borràs i Turull ha explicat que han traslladat a l'ANC que l'acord de legislatura és "compatible" amb marcar un "horitzó en el temps" per assolir la independència.

Junts també ha traslladat a l’Assemblea Nacional Catalana que cal formalitzar una direcció estratègica que agrupi partits i entitats independentistes per definir un horitzó compartit. Les dues entitats han coincidit en la necessitat de potenciar la mobilització.

Paral·lelament, serà el debat de política general que se celebra d'aquí a dues setmanes, quan Junts valorarà si surten o no del Govern.