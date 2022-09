Els socis de Govern discrepen de la proposta de l'ANC, però exhibeixen prudència

Les dues ànimes de Govern, per una banda, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Junts, miren d'evitar la confrontació directa tot i que mantenen posicions discrepants sobre la proposta de l'ANC de tirar endavant una DUI l'any que ve. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, rebutja la unilateralitat i demana propostes viables. "No té opcions reals a dia d'avui", ha assegurat el president.

Una viabilitat que també demana el conseller d'Economia i Hisenda, i membre de l'executiva de Junts, Jaume Giró, qui veu la independència a llarg termini. "Si ho repetim exactament igual, pot passar exactament igual", ha avisat en una entrevista a 'El Matí de Catalunya Ràdio' per després fer valdre les "lliçons apreses del passat".

El vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha defensat que "escoltar" la proposta de l'ANC no vol dir que sigui "l'única vàlida" per encarar la situació del 'procés'. Puigneró ha defensat que cal escoltar tothom per fer la independència en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Al Cafè d'idees, la vicepresidenta del Govern Laura Vilagrà apuntava que les discrepàncies a l'executiu sobre la proposta de l'ANC tenen l'arrel en problemes interns de Junts.

Les negociacions entre partits se centren ara en el debat de política general de final de mes.