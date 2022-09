La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, assenyala que la "divisió interna" de Junts per Catalunya "pot afectar el Govern" i que "no és positiu pel país". En una entrevista al Cafè d'idees, Vilagrà ha dit que són conscients d'aquesta divisió sobre els seus socis de Govern de la Generalitat: "La sensació que tenim és que a Junts hi ha diferents ànimes, el seu problema és la divisió interna".

“☕ @LauraVilagra assenyala la "divisió interna" de Junts per Catalunya | @Esquerra_ERC @govern ��️ "Hi ha diverses ànimes. Ens pot afectar al Govern. No és positiu pel país". �� https://t.co/MrTxQlnBeM @GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/EfaENS1Q03 “

"Seria bo substituir Laura Borràs temporalment, però correspon a Junts"

La consellera de Presidència lamenta que Laura Borràs no pugui fer de presidenta del Parlament i es decanta per substituir-la temporalment, tot i que la decisió correspon a Junts per Catalunya. Laura Vilagrà recorda que el judici contra Borràs pot allargar-se molt en el temps: "Les interinitats no són bones, volem complir l'acord i ha de ser Junts qui ha de proposar candidat o candidata". Vilagrà diu que mentre no hi hagi sentència, Borràs no pot fer de presidenta i mentrestant, Junts hi podria posar a algú: "No és bo per la institució".

