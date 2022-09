Laura Vilagrà: "La divisió interna de Junts ens pot afectar el Govern"

Laura Vilagrà assenyala que hi ha "diverses ànimes" a Junts per Catalunya i considera que "no és positius pel país". La consellera de la presidència del Govern reconeix que aquesta "divisió interna" pot "afectar" el Govern. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga critica que l'ANC fes una proposta "a correcuita" perquè "la independència no s'improvisa". I manifesta la seva estranyesa per les paraules del vicepresident Puigneró: diu que "mai s'ha fet dins del Govern cap plantejament d'aquest estil, de plantejar una declaració d'independència precipitada". La republicana proposa que algú de Junts ocupi la presidència del Parlament temporalment, però ho deixa a les seves mans: "No està a la nostra teulada". Descarta que el Consell per la República dirigeixi l'estratègia independentista perquè "les institucions han de liderar el procés independentista". Argumenta que CUP i Comuns són els socis prioritaris per aprovar els pressupostos, i avança que s'han "activat els mecanismes". I es mostra partidària d'eliminar el delicte de sedició.