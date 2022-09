Junts amenaça de sortir del Govern i ERC demana responsabilitat

Si bé l'opció de sortir del Govern ja està sobre la taula des de fa unes setmanes, Junts per Catalunya ha tornat a incidir en l'advertència sobre el futur de l'executiu català en una entrevista al Cafè d'idees aquest dilluns postdiada. La feia l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, i posa més llenya al foc a la divisió entre els socis de Govern de la Generalitat: "És perfectament possible que Junts deixi el Govern".

El primer a marcar dates va ser el seu company i secretari general de la formació, Jordi Turull, a finals del mes d'agost. Va ser qui va posar data: fins al proper Ple de Política General al Parlament previst pel 27 de setembre. És a dir, donava un mes de marge i li va retreure a ERC que s'hagi suspès l'avenç en l'eix nacional i s'estigui apostant per una via autonomista. "No podem seguir així", va dir Turull. Borràs ha titllat l'actual Govern de "molt deficient".

La portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Vilalta, descarta un avançament de comicis, "No considerem que hi hagi d'haver eleccions", ha dit en una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga. També ho ha dit en resposta a l'ultimàtum de la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu, que va llançar al final de la manifestació de la Diada de l'11-S.

Des d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han respost Borràs i ha demanat a Junts lleialtat i responsabilitat i demana dirigir les crítiques contra el Govern de l'Estat i no contra els "companys de viatge": "A vegades, hi ha qui s'equivoca d'adversari". Consideren que no es pot estar en el Govern i fer oposició, alhora.

Socialistes i comuns, insisteixen en les diferències Els Socialistes i comuns insisteixen que les diferències entre Junts i Esquerra són insostenibles. La portaveu del PSC, Èlia Totolero, assegura que "és imprescindible obrir un espai de diàleg per trobar els punts en comú entre catalans i catalanes. Creiem que la ciutadania de Catalunya vol passar pàgina d'aquest gGovern i d'aquesta manera de governar".



Des dels comuns demanen que es posi el focus en la ciutadania i denuncien que "Catalunya no pot continuar segrestada per les ocurrències de Junts. "Tots sabem i veiem que aquest és un Govern trencat. La incògnita és fins quan faran veure que son Govern", qüestiona el diputat dels Comuns, Joan Mena, sobre l'amenaça d'eleccions a Catalunya.



Tots dos partits, PSC i comuns, que es reuniran amb el Govern aquesta setmana per començar a negociar els pressupostos. El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha revelat que aquesta setmana la portaveu del partit al Parlament, Alícia Romero, es reunirà amb el conseller d'Economia, Jaume Giró, per abordar els pressupostos de l'any que ve. "Anem a escoltar a veure què ens expliquen i a veure si podem col·laborar. Anem en serio amb aquest tema", ha afirmat en una entrevista a 'Els Matins de TV3'. Però Illa també ha avisat al Govern que no vol perdre el temps amb la negociació dels pressupostos.