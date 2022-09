Illa apreta ERC, Junts i la CUP per solucionar la situació de Borràs al Parlament

El president del Grup Parlamentari del PSC-Units Cat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha assenyalat que ERC, Junts i la CUP com a responsables per solucionar la situació de la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs: "Borràs no té cap dret a bloquejar el Parlament". La Mesa del Parlament va decidir suspendre Borràs el passat 28 de juliol des que ERC, Partit Socialista de Catalunya i la CUP van votar a favor d'aplicar l'article del reglament per suspendre-la de les seves funcions.

En una entrevista al Cafè d'idees, Illa ha demanat que es resolgui la situació no més tard del dijous d'aquesta setmana i ha avançat que els socialistes catalans buscaran "altres fórmules" si ERC, Junts i la CUP no troben una sortida al cas de Laura Borràs com a presidenta del Parlament.

