L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha evolucionat favorablement en les darreres 24 hores i el seu estat clínic "ha millorat", segons ha informat l'Hospital Sant Pau. Pujol es troba conscient, pot parlar i ha iniciat la ingesta de menjar. Malgrat això, la ressonància cerebral que se li va fer aquest dimecres ha confirmat una lesió a la regió temporal esquerra. L'expresident continuarà ingressat tota la setmana per observació i valorar l'evolució del seu estat neurològic.

Pujol estava ingressat a l'UCI, estable i els metges no temen per la seva vida després que aquest dilluns a la nit fos intervingut per una alteració del llenguatge aguda per un ictus. Pujol ha estat amb els seus fills i la seva família i "els reconeix", han assenyalat els seus metges en una roda de premsa des de l'Hospital Sant Pau, on està ingressat. No obstant això, assenyalen que les primeres 48 hores són claus i encara ha de valorar-se les possibles seqüeles neurològiques.

"Fora del llenguatge no hi ha símptoma visible", han apuntat els seus metges. Pujol, president de la Generalitat i líder de l'extinta CiU durant 23 anys, va ser ingressat aquest dilluns a la tarda a l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona a causa d'un ictus.

“"No hi ha un compromís vital, en absència de complicacions. En l'estat actual, la principal incògnita és valorar les seqüeles neurològiques"



L'equip mèdic de l'Hospital de Sant Pau manté Jordi Pujol en observació | @RTVECatalunya



➕ Notícies a https://t.co/YCp3AoruJW pic.twitter.com/MGcyCU9tPO“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) September 13, 2022

Hores després va ser intervingut per un ictus detectat arran d'una alteració del llenguatge aguda, segons han confirmat a RTVE fonts de l'entorn pròxim. A la seva arribada, es va confirmar que l'ictus era causat per l'obstrucció d'una artèria cerebral provocant una reducció del flux sanguini. Es troba des d'aquest dilluns a la tarda en el centre hospitalari, on se li està practicant un tractament endovascular per a eliminar l'obstrucció arterial.

“☕️ Connectem amb l'Hospital de Sant Pau per conèixer l'última hora sobre l'estat de salut de l'expresident Jordi Pujol, que va ser intervingut ahir per un ictus.



��️ Informa @annaforment.



�� https://t.co/MrTxQlnBeM

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/jF9omyz4RN“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) September 13, 2022



L'última aparició pública de Pujol, que té 92 anys, va ser el dijous en la presentació d'un documental sobre l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas i el dissabte va donar una entrevista a Catalunya Ràdio.