02:13

L'xpresident d ela Generalitat continuarà ingressat diversos dies per conèixer la seva evolució després d'haver estat operat per un ictus.

Durant les darreres hores, pendents de la salut de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que ingressava aquest dilluns al vespre a l'hospital de Sant Pau després de patir un ictus greu. Pujol va ser intervingut i no es tem per la seva vida, però encara és d'hora per saber quin és l'abast de les seqüeles... de moment, continuarà ingressat diversos dies.

I tot això mentre l'expresident està a l'espera de conèixer la data del judici contra ell i els seus 7 fills pels diners amagats a Andorra que, presumptament, provindrien de l'herència del pare de Jordi Pujol. Recordem que el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata els va processar pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capital i contra la hisenda pública, entre d'altres. Pel que fa a la dona de Pujol, Marta Ferrusola, la investigació contra ella, es va arxivar a causa de la demència que pateix. Per tant, no anirà a judici. Quelcom que en funció de com evolucioni l'exmandatari i fundador de Convergència i, en cas que li queden seqüeles, podria succeir també. I, doncs, l'expresident no seria enjudiciat.

Des del Govern de la Generalitat, la portaveu Patrícia Plaja, ha manifestat el desig que l'expresident es recuperi aviat. INFORMA: ANNA PUJOL.