Jéssica Albiach: "Que els aprovarem els pressupostos s'haurà de veure"

Jéssica Albiach demana que el Govern "canviï d'actitud" per tenir els seus suports. La presidenta del Grup Parlamentari d'En Comú Podem al Parlament de Catalunya diu que "s'haurà de veure" si els aproven els pressupostos. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, assenyala que la "responsabilitat que el Govern funcioni és del president Aragonès" i critica que el líder de l'executiu ho atribueixi a una crisi de partit a Junts. Sosté que Junts per Catalunya està "desautoritzant la figura del president" amb les seves propostes i condicions. Demana que les forces que van votar Borràs com a presidenta resolguin la situació: "No val rentar-se les mans. Mereixem un Parlament que deixi la situació d'interinatge". Celebra que el president Aragonès s'ha avingut als seus posicionaments sobre un referèndum. I condiciona la seva entrada al Govern als objectius que es plantegin: "Si nosaltres volguéssim estar al Govern, ja estaríem al Govern".