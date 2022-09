El president de PIMEC, Antoni Cañete, considera que caldran eleccions a Catalunya si no s'aconsegueix mantenir el govern amb pactes i consensos per tenir un govern fort i estable amb lideratges i valentia per afrontar la situació actual: "Veure al president demanant perdó ens indica molt de la situació". En una entrevista al Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, Cañete diu que la crisi del Govern "passa en el moment menys oportú" quan més es necessita un govern fort: "Fem una crida a la responsabilitat, no estem donant una bona imatge". Antoni Cañete creu que la crisi de Govern del darrer any és pitjor que la crisi de la Covid per a l'economia.

Cañete recorda al vicepresident Jordi Puigneró, destituït ahir pel president Pere Aragonès: "Vam parlar molt d'infraestructures, de digitalització i va ser un conseller que va treballar molt amb molt bona interlocució".