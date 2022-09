Antoni Cañete: "Necessitem un Govern fort, amb pactes o eleccions"

Antoni Cañete considera que caldran eleccions si no s'assoleix un "Govern fort i estable" arran de la crisi d'ERC i Junts. "Necessitem un Govern fort, amb pactes o eleccions. Veure al president demanant perdó ens indica molt de la situació", diu el president de PIMEC. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, diu que la crisi de Govern del darrer any és pitjor que la crisi de la Covid per a l'economia, i que arriba "en el moment menys oportú", ja que "necessitem màxima estabilitat". Assenyala que el cessament de Puigneró és una situació "tàctica" i no un tema personal. Reclama al Govern i al Parlament que prioritzi uns pressupostos que permetin sortir de la situació de crisi actual. Confia que les empreses que van marxar de Catalunya l'any 2017 acabaran tornant.

D'altra banda, demana un "pacte de productivitat" en comptes d'un pacte de rendes: "Indexem la pujada de salaris a la productivitat", proposa. Anuncia que PIMEC es mobilitzarà per denunciar i advertir sobre el tancament d'empreses. Demana que la fiscalitat sigui justa i critica l'impost de patrimoni, ja que és "un doble impost". I demana prioritzar la transiciò energètica perquè cal autonomia.