Victòria Alsina: "Hi ha risc de caure en la marginalitat política"

Victòria Alsina adverteix del "risc molt real" per Junts per Catalunya de caure en la "marginalitat política" si surt del Govern. "El partit no està musculat com estava Convergència a nivell territorial", ha recordat. La consellera d'Acció Exterior i Govern Obert de Catalunya defensa la continuïtat del seu partit al Govern: "Estem condemnats a entendre'ns. Hi ha molt a millorar pel que fa a la cultura de coalició", ha dit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, detalla que seguir al Govern no vol dir que "tot segueixi igual" i reclama més pes polític de Junts i la vicepresidència a l'executiu. Assegura que no volen fer una oposició agressiva contra ERC: "Junts té un ADN responsable i no de ser la CUP". Defensa que el Govern funciona bé en la gestió del dia a dia, per bé que s'hi hagi canalitzat la "desafecció política". I explica que tornarà a la seva carrera professional si la militància de Junts decideix sortir del Govern.