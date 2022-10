Josep Sánchez Llibre: "Seria un error prorrogar pressupostos"

Josep Sánchez Llibre remarca que es poden perdre uns 2.500 milions d'euros dels Next Generation si no hi ha pressupostos i demana al nou Govern posar "llums llargs". "Seria un error prorrogar pressupostos", insisteix el president de Foment del Treball Nacional. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, demana "responsabilitat i generositat" a Junts i al conjunt de l'oposició per aprovar-los. I critica que Junqueras tanqui la porta a negociar pressupostos amb PSC. Demana al nou Govern "que governi" i dissenyi un pla de xoc anticrisi i antiinflacionari. Fa una valoració positiva de la futura consellera d'Economia Natàlia Mas, i defensa l'encert d'Aragonès en l'elecció dels nous consellers del Govern. Però demana lideratge del president, així com "rigor, valentia i coratge". Destaca que l'acord pel pacte de rendes no el poden resoldre només empresaris i treballadors, sinó que calen "sacrificis importants en altres sectors". Demana que el govern i el president Sánchez liderin el pacte de rendes, com amb els Pactes de la Moncloa: "Empresaris i sindicats formem part de la solució". I critica la revolució fiscal dels Pressupostos Generals de l'Estat: "Estic radicalment en contra. Són uns pressupostos excessivament optimistes".