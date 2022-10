Primer dia després del trencament del Govern

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es tanca aquest dissabte a Palau per treballar en la composició d'un nou Govern després de la decisió de Junts per Catalunya d'abandonar l'executiu de coalició. Segons fonts de Presidència, Aragonès farà durant el dia moltes trucades i reunions diverses, ja siguin presencials o telemàtiques, per perfilar els noms i l'estructura del nou executiu.

La intenció d'Aragonès és designar els nous consellers amb la "màxima celeritat" i que sigui per tota la legislatura. En aquest sentit, Esquerra Republicana no es planteja la convocatòria d'eleccions anticipades ni tampoc, si més no a curt termini, negociar amb altres partits la seva entrada a l'executiu.

Tot just aquest cap de setmana es compleixen 500 dies des que el Govern va prendre possessió del càrrec, el 26 de maig de 2021. Mig miler de dies després, Aragonès ha vist com li marxa el soci i es queda en una situació molt delicada ja que l'executiu només compta amb el suport de 33 dels 135 diputats del Parlament.

Nous consellers a les properes hores o dies Segons estipula la llei de la Presidència, un cop es publiquin els cessaments dels consellers de Junts per Catalunya al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), és potestat del president determinar l'estructura del seu Govern. Així doncs, Aragonès pot modificar tant el nombre de departaments com les seves denominacions, així com els àmbits competencials, l’ordre de precedència dels departaments o les adscripcions dels ens públics. Mentre duri aquesta situació d'interinitat, són els secretaris generals de cada departament els que asseguren la continuïtat de la feina de les conselleries però com que acostumen a ser càrrecs de confiança del conseller o consellera el més probable és que també dimiteixin o se'ls acabi cessant. En les properes hores o dies Aragonès haurà de nomenar els nous consellers i conselleres i es durà a terme la presa de possessió dels nous titulars de les carteres. Posteriorment, es desginaran o es ratificaran els secretaris generals dels departaments, així com d'altres alts càrrecs com els directors generals, els titulars d’ens públics adscrits i els delegats territorials.

Una situació inèdita Després que el president de la Generalitat descartés convocar eleccions i no tingui com a prioritat negociar l'entrada d'altres partits a l'executiu, Catalunya està abocada a tenir per primera vegada en 90 anys un Govern monocolor. L'últim precedent es remunta a la Generalitat presidida per Francesc Macià l'any 1932. Aleshores Esquerra Republicana volia governar en coalició amb la Unió Socialista, amb qui va concórrer conjuntament a les eleccions, però els dos partits no es van posar d'acord. Aquell executiu monocolor va durar només 380 dies. De fet, la fórmula de govern en coalició ha estat la més habitual en l'últim segle i fins a 14 partits han ostentat càrrecs de màxima responsabilitat al Govern de Catalunya. Des de la reinstauració de la Generalitat després de la dictadura franquista, primer va governar durant 23 anys Convergència i Unió, a la primera dècada dels 2000 va ser el torn dels tripartits d'esquerres formats per PSC, ERC i ICV, i des de fa menys d'una dècada els governs independentistes entre l'espai postconvergent, amb diferents denominacions, i Esquerra Republicana. A l'inici de l'actual legislatura, el maig de l'any passat, Esquerra es va plantejar governar en solitari, quan Junts i la CUP no es decidien a investir Pere Aragonès. Però finalment es va desencallar la negociació i Aragonès i Jordi Sànchez van signar un acord que ara la militància de Junts ha determinat que no s'estava complint i que, per tant, calia sortir del Govern.

Aragonès i Esquerra governaran en solitari En una compareixença la nit de divendres a la sala gòtica del Palau de la Generalitat, el president català s'ha desmarcat de la decisió de Junts d'abandonar el Govern. "Una decisió que respecto, però no comparteixo", i ha assegurat que descarta convocar eleccions i aposta per seguir governant. El president ha afegit que no descarta tampoc reformular el Govern amb independents després de la sortida de Junts: "En els propers dies renovaré el Consell Executiu i incorporaré nous consellers i conselleres". A més, el president ha assenyalat que el relleu es farà amb "celeritat".

"Cal continuar governant, buscant i construint aliances. Buscant sempre la via dels grans consensos", així vol contribuir a l'estabilitat de les institucions, ha afegit Aragonès, qui vol esgotar aquesta legislatura.

Junts abandona el Govern El pronunciament d'Aragonès ha arribat després que Junts fes públics els resultats de la seva consulta interna en què la majoria de la militància ha optat "no" a la continuïtat al Govern. Aquesta opció ha rebut el suport del 55,7% dels vots amb una participació del 79,2%, la més important fins ara dins de la formació independentista. En canvi, el 42,4% dels afiliats han apostat per seguir dins de l'executiu. El mateix secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha comunicat el resultat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, poc abans que es fes públic. Després d'una reunió de l'Executiva, la presidenta del partit, Laura Borràs, ha assegurat que la decisió de les bases evidencia que "Junts gana i Pere Aragonès perd". Borràs considera que la "legitimitat democràtica" del president queda "en entredit". En roda de premsa, Borràs ha defensat el resultat com un "pas de responsabilitat". "La militància no vol estar en un govern que no avanci cap a la independència", ha recalcat. La líder de Junts ha recordat, així mateix, que si els seus afiliats han decidit que sortir del Govern és perquè no s'estaven complint els acords signats fa un any i mig. Per la seva banda, el secretari general de la formació, Jordi Turull, ha assenyalat que hi havia "elements troncals" que no s'estaven complint de l'acord amb ERC. "Nosaltres volem que es continuï complint l'objectiu de la independència de Catalunya. Que ningú es faci il·lusions si pensa que el moviment independentista s'afebleix", ha advertit Turull.



Junts passa a l'oposició Les conseqüències de la decisió són inevitables. L’executiva de Junts s’ha reunit tot just s’ha conegut el resultat de la consulta. Ara s’espera que es decideixi l’estratègia a seguir durant la segona meitat de la legislatura, en què passen a convertir-se en la segona força de l’oposició per darrere del PSC. També ERC haurà d’assumir la dificultat de governar amb només 33 diputats i, per tant, haurà de buscar nous suports, segurament amb els comuns, per intentar garantir-se una mínima opció de poder governar. El primer escull seran uns Pressupostos en els quals havia treballat el fins ara conseller d’Economia, Jaume Giró, un dels que apostaven per seguir a l’executiu. El que els republicans ja han descartat és la possibilitat d'avançar les eleccions com ja han començat a reclamar des de les files de Junts. Aragonès rebutja l'última proposta de Junts amb la restitució ja descartada

Les dues ànimes dins de Junts Pel que fa a Junts, la transcendental decisió de la militància, també suposa una forta sacsejada en la relació de les dues ànimes del partit. Recordem que tot i que les figures més carismàtiques com la presidenta de la mateixa formació, Laura Borràs, i l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, havien defensat abandonar el Govern, la majoria dels consellers, amb Victòria Alsina i Jaume Giró al capdavant, havien defensat la continuïtat per seguir sent “rellevants”. Victòria Alsina: "Hi ha risc de caure en la marginalitat política" Des de les files de Junts, l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, ha celebrat la decisió dels militants de trencar amb ERC: "La meva enhorabona", ha expressat a través de Twitter. També ha fet servir les xarxes socials el diputat Joan Candell, que ha apostat decididament per la convocatòria de les eleccions.