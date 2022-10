Els afiliats de Junts decideixen el futur del Govern

L'alta participació ha marcat el primer dia de la votació de la militància de Junts per Catalunya sobre el futur de la coalició de govern. Fins a les 12 hores d'aquest divendres un 73% de la militància havia exercit el seu dret al vot, en aquest cas en format electrònic. Es tracta d'una xifra molt alta si es té en compte que a la votació per renovar la direcció del partit al juny, la participació no va arribar al 40%. Aquest divendres a les 5 de la tarda s'acaba el termini per votar i s'espera conèixer els resultats poc després, segurament a través d'un comunicat.

Mentrestant, la confrontació de les posicions entre les dues ànimes del partit fan cada vegada més palès la clara divisió interna dins el partit, tal com han deixat en evidència Victòria Alsina i Jaume Alonso-Cuevillas al Cafè d'Idees.

Resolts els problemes tècnics Durant les primeres hores hi ha hagut dos moments de col·lapse segons ha reconegut el mateix partit per l’alta participació tant a la mitjanit, quan es va obrir la votació, com a les 8 d’aquest matí. Unes incidències ja resoltes. Afloren les divisions a Junts sobre la continuïtat al Govern just abans de la consulta El partit, en un comunicat, ha aclarit que també s'han resolt els problemes tècnics que hi ha hagut en una altra votació, la que estan fent per a triar als membres de l'estructura territorial, sectorial i dels àmbits ideològics. Encara que l'error s'ha solucionat i actualment es vota amb normalitat, la Sindicatura electoral ha decidit "posar a zero" aquestes eleccions. També asseguren que aquest episodi "no ha afectat, ni afecta" a la consulta que el partit celebra sobre la continuïtat o no en el Govern. El secretari general de Junts, Jordi Turull, manté la neutralitat a la votació EFE EFE/Toni Albir

En joc la continuïtat al Govern Sobre quin serà el futur el partit està dividit. Els 6.465 afiliats poden respondre fins aquest divendres a les 17h la pregunta: “Vols que Junts continuï formant part de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya?”. Els resultats es coneixeran aquest mateix divendres donat que la votació és electrònica. Entre les cares més visibles de l’aposta per mantenir-se dins l’executiu hi ha la consellera d'exteriors Victòria Alsina. En declaracions al Cafè d’Idees de Ràdio 4 i La 2 ha alertat del “risc de caure en la marginalitat política” i insisteix en la necessitat de seguir dins del govern per “ser més útils” i "exercir el lideratge". En canvi, el diputat de Junts, Jaume Alonso-Cuevillas, defensa la necessitat de sortir del Govern en considerar que “Esquerra ha estat deslleial. El pactes s’han de complir”. En aquest sentit, Cuevillas ha estat taxatiu a l’hora d’assenyalar la direcció dels republicans com “el problema” i que precisament l’alternativa d’un executiu amb ERC podria apropar més la independència: “A l’independentisme li cal una sacsejada”.