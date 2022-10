L'oposició bascula entre el suport i la petició d'eleccions

La clau de la governabilitat passa a hores d'ara pel PSC i els Comuns, que seran indispensables per tirar endavant qualsevol iniciativa parlamentària, inclosos el pressupostos. Tots dos partits han convocat executives extraordinàries per abordar el trencament del Govern i de moment han mostrat públicament la seva voluntat de garantir una certa estabilitat si hi ha contrapartides.

En canvi, Junts per Catalunya, Ciutadans i el Partit Popular creuen que el fet que el Govern d'Aragonès només tingui garantit el suport dels 33 diputats d'Esquerra Republicana aboca l'executiu a la paràlisi i una permanent incertesa. Per això demanen que es convoquin eleccions.