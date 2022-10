Pere Aragonès té "avançada" la nova configuració del Govern

El trencament de la coalició de govern deixa buides totes les cadires que fins ara ocupaven els consellers i les conselleres proposats per Junts. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, treballa per configurar un nou executiu que governarà en minoria i que vol tenir enllestit "amb celeritat". Mentrestant, Junts justifica la seva sortida del Govern i ja exerceix una crítica contundent contra els que fins fa unes hores eren companys d'executiu. Demanen eleccions immediates perquè l'actual president, diuen, no té la confiança de la majoria del Parlament.