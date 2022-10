Finalment, Junts s’ha decidit pel NO. El 55,7% de la militància ha acabat votant en contra de la continuïtat dins de l’executiu català a la consulta que s’ha tancat a les 5 de la tarda amb una participació del 79,2%, la més important fins ara dins de la formació independentista. En canvi, el 42,4% dels afiliats han apostat per seguir dins de l'executiu. El mateix secretari general de JxCat, Jordi Turull, ha comunicat el resultat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, poc abans que es fes públic.

Junts passa a l'oposició

Les conseqüències de la decisió són inevitables. L’executiva de Junts s’ha reunit tot just s’ha conegut el resultat de la consulta. Ara s’espera que es decideixi l’estratègia a seguir durant la segona meitat de la legislatura, en què passen a convertir-se en la segona força de l’oposició per darrere del PSC.

També ERC haurà d’assumir la dificultat de governar amb només 33 diputats i, per tant, haurà de buscar nous suports, segurament amb els comuns, per intentar garantir-se una mínima opció de poder governar. El primer escull seran uns Pressupostos en els quals havia treballat el fins ara conseller d’Economia, Jaume Giró, un dels que apostaven per seguir a l’executiu. El que els republicans ja han descartat és la possibilitat d'avançar les eleccions com ja han començat a reclamar des de les files de Junts.