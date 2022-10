02:06

Pere Aragonès busca complicitats parlamentàries amb el nomenament dels 7 nous consellers del Govern després del trencament amb Junts.

Amb el nomenament dels nous 7 consellers el president de la Generalitat pretén mantenir la seva acció de govern, però també busca complicitats parlamentàries per tirar endavant les seves iniciatives. Per aquest motiu no tots els consellers que ha proposat són de l'òrbita d'Esquerra.

4 dels nous consellers mantenen un lligam amb els republicans. Destaca Natàlia Mas, la primera dona que pilotarà Economia i Hisenda. Té com a principal repte tirar endavant els pressupostos que havia treballat el ja exconseller Jaume Giró. Mas va ser la mà dreta de Pere Aragonès, quan aquest va ser conseller al Govern de Quim Torra. Un altre nom és Juli Fernández, ex alcalde de Sabadell, que assumeix la cartera de Territori. Salut passa de les mans de Josep Maria Argimon a Manuel Balcells. En el seu cas ja va ser conseller amb el primer tripartit, però només ho va ser unes setmanes. Aragonès també ha volgut que Meritxell Serret torni a la primera línia. Va ser titular d'Agricultura al govern de Puigdemont i ara té una causa oberta per l'1 d'octubre. En el seu cas s'incorpora com a titular d'Acció exterior.

El Govern també busca teixir complicitats i fitxa exmembres del PSC, comuns i fins i tot de l'antiga Convergència. Són els tres nomenaments que més s'han mirat amb lupa i que obeeixen a la necessitat de tenir garantida una majoria alternativa al Parlament després del trencament amb Junts. El departament de Justícia recau a les mans de l'ex dirigent de Podem, Gemma Ubasart. Joaquim Nadal, conseller del PSC als dos tripartits, torna a la política per ocupar-se d'Universitats i Recerca, mentre que Carles Campuzano, històric diputat de Convergència al Congrés, serà el titular de Drets Socials.

Demà dimarts els set nous consellers prendran possessió del seu càrrec i posteriorment se celebrarà el primer consell executiu del nou Govern | Àlex Cabrera