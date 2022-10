El Govern de Pere Aragonès obre una nova etapa

L'exsocialista Joaquim Nadal s'encarregarà d'Universitats, Gemma Ubasart -de l'òrbita dels comuns- portarà Justícia i l'exdiputat de Convergència al Congrés, Carles Campuzano, serà conseller de Drets Socials.

Un Govern que sembla que no ho tindrà fàcil. Junts per Catalunya deslegitima el nou Govern i insisteix que l'ha de validar el Parlament. El nou executiu no té per si mateix força al Parlament, amb 33 escons. El primer escull que ha de superar és la votació dels pressupostos. Esquerra haurà de sumar suports, però de moment insisteix a reclamar la responsabilitat de Junts i manté el veto al PSC mentre no condemni la repressió.