Pere Aragonès reuneix per primera vegada el seu nou Govern

01:21

Primera reunió del nou govern d'Aragonès després de la sortida de Junts per Catalunya de l'executiu.

Un executiu que té al davant reptes tan importants com l'aprovació dels pressupostos de l'any que ve. Uns comptes que el president català ha recordat que han estat elaborats per l'exconseller d'Economia, Jaume Giró, de Junts i que, per tant, “no entendria que es descartessin” a l'hora de donar-hi el seu suport.

Aragonès també contempla negociar amb comuns i la CUP però en cap cas amb el PSC. Tot plegat després que els nous consellers hagin jurat el càrrec aquest matí al palau de la Generalitat | Laura Herrero