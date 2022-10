Espadaler, sobre la destitució d'Estela: "És immoral"

El secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, sosté que els Mossos d'Esquadra van ser polititzats com a "moneda de canvi" a l'inici de la legislatura i que la situació al cos policial "és molt preocupant". En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4, Espadaler ha desvinculat la feminització del cos, del cessament del cap del cos dels Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela i l'ha considerat "immoral". Espadaler creu que s'està fent un "flac favor" a la propera comissaria en cap dels Mossos: "La pressió que tindrà no se la mereix".

01.26 min Interior destitueix el cap dels Mossos d'Esquadra | Sergi Bassolas

““No descarta demanar-ne la dimissió del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena"“

"La politització ha començat aquesta legislatura" Espadaler creu que s'ha perdut el respecte entre el Govern i la cúpula dels Mossos: "S'ha irromput d'una manera brutal dins de la direcció". Per això, reclama explicacions al conseller Joan Ignasi Elena i no descarta demanar-ne la dimissió: "La politització, en els extrems que la coneixem, ha començat aquesta legislatura" i afegeix que és fruit "d'un bescanvi" amb la CUP.

"Polititzar és treure comandaments incòmodes" Espadaler afirma que el Govern ha volgut tenir el control del cos dels Mossos i que només hauria de donar l'orientació política: "Polititzar és canviar 36 comandaments. Treure comandaments incòmodes". El secretari general d'Units lamenta que els Mossos d'Esquadra tinguin 4 responsables diferents des del desembre passat, Trapero, Estela, Sallent "i qui diuen que vindrà". Amb relació al cessament del cap del cos dels Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela, Espadaler ho veu "immoral" i ho desvincula de la feminització del cos: "És una excusa. El seu cessament estava anunciat. Esperaven que dimitís". Espadaler afirma que al comissari Estela l'anaven arraconant: "deu fer bé la seva feina, sense admetre ingerències, i ara és cessat". 32.12 min Salvador Illa: "És hora que s'aclareixin amb els pressupostos"