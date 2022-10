El president parlamentari de Socialistes - Units i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha insistit en la necessitat de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel 2023 i li demana a ERC que tingui idees clares els comptes catalans: "És hora que s'aclareixin. Enraonem i fem un pressupost de país". Illa assenyala que ara mateix el més important pel govern de Catalunya ha de ser aprovar el pressupost i lamenta que Pere Aragonès hagi rebutjat de moment parlar-ne amb el grup socialista: "Que s'aclareixin, estem a disposició d'asseure i enraonar, però no d'oferir xecs en blanc".

Salvador Illa es mostra " desconcertat amb Aragonès " i creu que unes eleccions avui dia no li anirien malament al PSC , tot i que assegura que no pensa en un avançament electoral .

En una entrevista al Cafè d'idees de La 2 i Ràdio 4 , Salvador Illa culpa a Junts i a ERC d'haver pensat només en eleccions: " Han estat 500 dies barallant-se entre ells ". El primer secretari del PSC afirma que no està "apuntalant al govern d'Aragonès" sinó que proposa alternativa: "És un govern que ha fracassat. Li he ofert diàleg des de fa un mes". Illa ha culpat a Pere Aragonès de ser el responsable del trencament del govern : "Són dos grups els que li han retirat el suport . És vostè el responsable que si li ha trencat el govern ".

El primer secretari del PSC ha recordat que els suports parlamentaris d'Aragonès "són molt escassos", però descarta demanar ara una qüestió de confiança : "La viabilitat parlamentària d'aquest Govern és molt escassa ". Salvador Illa ha demanat a Aragonès que s'adoni dels pocs suports que té, 33 de 135: " El govern més dèbil que ha tingut Catalunya en el seu autogovern" i afegeix que ERC va ser el segon partit en nombre de vots, per darrere del PSC.

Pluja de retrets polítics per la gestió del servei de Rodalies

Salvador Illa retreu a ERC no haver complert el pacte que va facilitar la investidura de Pedro Sánchez : "Ens comprometíem a un diàleg a tres potes i no s'ha complert. Tinc la credibilitat d'ERC en suspens ". El primer secretari del PSC ha recordat que el president Quim Torra va convocar dues vegades la taula de diàleg entre partits catalans : " Em queixo de la tercera pota, el diàleg entre catalans, és una negativa a entendre que Catalunya és plural ". Illa es mostra molt escèptic amb arribar a nous acords amb els republicans: "Amb els nous acords m'he d'assegurar molt que compleixin el que signen ".

Reclama a la Generalitat signar el contracte programa de Rodalies

Salvador Illa reconeix que s'han de fer més inversions per part de l'Estat a Catalunya, però diu que hi ha un esforç molt important i reclama sortir de "la cultura de la queixa". Illa reclama al govern de la Generalitat que signi el contracte programa de Rodalies que permetria renovar el material mòbil: "El volen signar o no?".

Amb relació a la reforma del delicte de sedició, diu que confia plenament en el compromís del president Sánchez per reformar-lo o eliminar-lo abans que acabi la legislatura: "Els detalls i la forma, ja ho anirem veient".