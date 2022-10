"Una nova etapa sense soroll". Aquesta és la conjura del nou Govern de la Generalitat, que aquest dimecres ha celebrat la primera reunió de treball tècnica del nou executiu després que els nous consellers i conselleres prenguessin possessió del càrrec. A més, la portaveu, Patrícia Plaja, ha deixat clar que el president Pere Aragonès no se sotmetrà a cap qüestió de confiança perquè "ara és moment de governar".

01.32 min El nou Govern insisteix a buscar suports parlamentaris pels pressupostos | Núria Alcalà

Una reunió de caràcter molt pràctic on s'ha repassat el pla de Govern. La portaveu ha sortit en roda de premsa al migdia per explicar que el president, Pere Aragonès, ha encarregat a tots els departaments que marquin les seves "prioritats" de cara als pròxims mesos, amb la "màxima celeritat possible".