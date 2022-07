Bolaños i Illa defensen la via del diàleg

El líder del PSC, Salvador Illa, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, han defensat el diàleg perquè és imprescindible per no repetir la tensió i l'enfrontament a Catalunya, però reconeixen que el procés no serà "ni senzill ni còmode". Durant una Jornada de reflexió sobre seguretat que es fa aquest dissabte al matí a la seu del PSC a Barcelona, Bolaños ha defensat que l'acord metodològic acordat aquest divendres amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, és "política útil".

“��️ Bolaños i Illa defensen el diàleg per no repetir la tensió i l'enfrontament a Catalunya, però reconeixen que el procés no serà "ni senzill ni còmode" | @RTVECatalunya



�� https://t.co/cQyTRK1kTj pic.twitter.com/KvsbjKq1QA“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) July 9, 2022

En aquest sentit, el ministre ha assegurat que l'acord "respon a allò que demanen els catalans" i ha considerat que la ciutadania vol que l'executi espanyol i el català siguin "valents" i que "totes les parts cedeixin amb un objectiu comú: que els catalans visquin millor". Les declaracions arriben després que aquest divendres, Bolaños i Vilagrà acordessin la reunió entre Pedro Sánchez i Pere Aragonès i la celebració de dues taules de diàleg abans que acabi l'any.

Acabar amb la confrontació El líder del PSC ha destacat que l'acord és un pas important i necessari per aconseguir "una Espanya i una Catalunya sense confrontació i amb concòrdia". Ha avisat, però, que el procés de diàleg no serà "ni senzill ni còmode" i ha demanat per apostar per la negociació per assolir el reencontre i l'absència de confrontació. Illa ha reconegut, però, que encara queden molts passos per fer en aquest sentit. Pedro Sánchez i Pere Aragonès es reuniran el 15 de juliol a Madrid D'altra banda, ha demanat a Aragonès una taula amb partits catalans com a "complement del diàleg amb el Govern". Illa també ha destacat "l'aposta del president del Govern, Pedro Sánchez, i els socialistes catalans pel diàleg", que creu que és l'únic instrument vàlid en les democràcies.