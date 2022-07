El líder del PSC, Salvador Illa, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, han defensat el diàleg perquè és imprescindible per no repetir la tensió i l'enfrontament a Catalunya, però reconeixen que el procés no serà "ni senzill ni còmode". Durant una Jornada de reflexió sobre seguretat que es fa aquest dissabte al matí a la seu del PSC a Barcelona, Bolaños ha defensat que l'acord metodològic acordat aquest divendres amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, és "política útil".