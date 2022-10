Jordi Turull: "És el govern de deixem-ho estar"

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, considera que el nou Govern de la Generalitat i que pren possessió aquest dimarts "és el govern de deixem-ho estar. S'han posicionat molt". En una entrevista al Cafè d'idees, Turull s'ha referit així, per exemple, a Carles Campuzano, el nou conseller de Drets Socials, qui ha estat membre de l'antiga convergència la qual "es va bifurcar", segons Turull, en les "decisions importants".

Jordi Turull rebutja les paraules de la consellera de presidència, Laura Vilagrà que va comparar a Junts per Catalunya amb Vox: "Quan al segon minut t'han de comparar amb l'extrema dreta, és que no tens arguments".