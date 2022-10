Jordi Turull: "És el Govern del deixem-ho estar"

Jordi Turull critica l'elecció d'alguns dels nous consellers de l'executiu català del president Pere Aragonès, com el cas de Carles Campuzano. "Per la composició que hi ha, és el Govern del deixem-ho estar", ha dit. El secretari general de Junts per Catalunya demana que el president se sotmeti a la qüestió de confiança abans de negociar pressupostos. "Quin 80%? Els ciutadans els representa el Parlament", ha dit. "Volem veure quin nivell de suport té el gir estratègic que ha fet", ha afegit. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, reconeix que li ha "estranyat" el posicionament negociador del president, ja que esperava més "receptivitat" per reconduir la situació i era com "picar ferro fred". Defensa Xavier Trias com a opció de Junts per Barcelona, perquè té "prestigi" i està "molt en forma".