Salvador Illa: "És hora que s'aclareixin amb els pressupostos"

Salvador Illa demana a ERC que tingui idees clares sobre l'aprovació dels pressupostos: "És hora que s'aclareixin. Enraonem i fem un pressupost de país", ha insistit. El president del Grup Parlamentari de Socialistes i Units per avançar recorda que els suports parlamentaris d'Aragonès "són molt escassos", però descarta demanar ara una qüestió de confiança: "La viabilitat parlamentària d'aquest Govern és molt escassa", afegeix. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, destaca que Esquerra no ha complert el pacte que va facilitar la investidura de Pedro Sánchez, ja que no s'ha reunit la taula entre catalans que demanaven: "Tinc la credibilitat d'ERC en suspens", ha dit en aquest sentit. Creu que unes eleccions avui dia no li anirien malament, però assegura que no pensa en un avançament: "Ara és moment d'anar a eleccions? Sense aprovar pressupostos?". El primer secretari del PSC assenyala al president Aragonès com a responsable que s'hagi trencat al Govern de coalició. Confia en el compromís del president Sánchez per reformar o eliminar el delicte de sedició. Reconeix que cal més celeritat amb el traspàs de Rodalies, però demana "una actitud més correcta" des de Catalunya, alhora que admet que voldria més inversió a Catalunya, però demana sortit de la cultura de la queixa. I considera que parla "poc" amb el president Aragonès en una situació com l'actual.