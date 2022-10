Ramon Espadaler: "S'ha perdut el respecte al cos de Mossos"

Ramon Espadaler assenyala la responsabilitat del president Aragonès en la gestió de la direcció dels Mossos d'Esquadra: "No hi ha dret. S'ha perdut el respecte al cos de Mossos", ha dit. "S'ha irromput d'una manera brutal dins de la direcció. S'han trencat moltes coses", afegeix. El secretari general d'Units per Avançar veu un "cúmul de despropòsits" amb els Mossos i diu que van ser polititzats com a "moneda de canvi" a l'inici de la legislatura. Demana explicacions al conseller Elena i no descarta demanar-ne la dimissió: "La politització, en els extrems que la coneixem, ha començat aquesta legislatura", ha assegurat. En una entrevista al Cafè d'idees amb Gemma Nierga, veu "immoral" el cessament d'Estela i ho desvincula de la feminització del cos: "És una excusa. El seu cessament estava anunciat. Esperaven que dimitís". El diputat del Grup Parlamentari de Socialistes i Units per Avançar creu que s'està fent un "flac favor" a la propera comissaria en cap dels Mossos, perquè "la pressió que tindrà no se la mereix". Està "radicalment d'acord" amb la mà estesa d'Illa per aprovar els pressupostos catalans, perquè la pròrroga és una "fatal solució". I veu "altament improbable" que Junts acabi donant suport als pressupostos del Govern.