Elena força el relleu al capdavant dels Mossos

Interior precipita el relleu del cap del cos dels Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela, després de les tensions per les continuades desavinences des del seu nomenament. Finalment, la polèmica per l'elecció dels nous comissaris del cos han acabat precipitant la seva destitució. Estela s'ha reunit precisament aquest dilluns al Departament amb el conseller, Joan Ignasi Elena, on inicialment s'ha posat sobre la taula la necessitat que dimitís.

L'actual número 2, el comissari Eduard Sallent assumirà el comandament de la policia catalana provisionalment. Estela s'incorporarà com a cap de la Regió Policial de Ponent, del que ja havia format part.

Divergències amb Interior Les tensions a la cúpula de la policia catalana, concretament amb Elena, eren evidents des que Estela va assumir càrrec. El darrer detonant ha estat el procés de selecció dels sis nous comissaris dels Mossos, designats en contra del criteri d’Estela, que formava part del tribunal. Elena, que s’ha proposat feminitzar l’estructura de comandament, va plantejar divendres que entre els sis escollits figuressin les quatre aspirants a la llista, mentre que Estela plantejava que només dues intendents eren aptes. La nova cúpula policial dels Mossos mira endavant

Les disputes venen de lluny El relleu s’ha acabat precipitant aquest mateix dilluns després d’una nova reunió entre el conseller d’Interior i el ja ex cap dels Mossos. El seu substitut serà Eduard Sallent, de qui Estela també havia demanat el cap. El retard en la incorporació dels nous policies a la unitat central anticorrupció, el reiterat qüestionament del seu lideratge i les friccions per la feminització del cos són alguns dels principals retrets que fan a Estela. Malestar als Mossos pels últims relleus a la cúpula policial

Suport del sindicat SICME Davant d’aquesta situació el principal sindicat dels Mossos, el SICME, ha sortit en defensa del fins ara cap dels Mossos. Asseguren que no entenen el seu cessament i defensen la “necessitat d’estabilitat i continuïtat. El sindicat també ha demanat “respecte al Comandament del Cos. No tolerem que es posi en dubte la seva professionalitat”. El sindicat havia demanat una reunió urgent amb el conseller i el director general, Pere Ferrer.