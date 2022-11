La reforma del Codi Penal suposa una rebaixa de les penes per sedició

La reforma del codi penal elimina el delicte de sedició que preveia penes de fins a 15 anys de presó i inhabilitació pels càrrecs públics. A més, es modifica el delicte de desordres públics que passa a ser desordres públics agreujats amb penes màximes de 5 anys de presó. A més, si al capdavant hi ha una autoritat, la inhabilitació serà absoluta per un temps d'entre 6 i 8 anys.

Una de les claus passa per com aquest canvi normatiu pot afectar els líders que van fugir de la justícia espanyola, donat que els països d'acollida no van entregar les persones requerides perquè el delicte de sedició no tenia un equivalent en el seu ordenament judicial. Eliminat aquest escull, ara podrien haver de reactivar l'avaluació de la seva situació.