La reforma del Codi Penal suposa una rebaixa de les penes per sedició

La proposició de llei orgànica presentada avui per PSOE i Unides Podem engega el camí legislatiu per modificar el Codi Penal i suprimir el delicte de sedició.

El Govern proposa substituir l'actual delicte de sedició, penat amb fins a 15 anys de presó, pel de desordres públics agreujats, amb penes de fins a 5 anys de presó i fins a 8 d'inhabilitació. El text contempla una forquilla d'entre sis mesos i tres anys de presó pels casos més lleus, per exemple, una actuació en grup exercint actes de violència o intimitació, obstaculitzant les víes públiques o envaint edificis o instal·lacions. La pena es podria elevar a entre 3 i 5 anys si aquests actes els comet una multitud amb un nombre prou elevat per afectar greument l'ordre públic.

Un cop publicada la reforma al BOE, segons fonts jurídiques, el Tribunal Suprem es veurà obligat a revisar les penes dels 9 condemnats en la causa del procés i aplicar aquesta reforma del Codi Penal amb caràcter retroactiu. A efectes pràctics, caldrà veure què passa amb les penes d'inhabilitació que encara arrosseguen. Cal tenir en compte que una part de la condemna d'inhabilitació d'Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa és per malversació i aquesta no es veuria reduïda.

Què passa amb els processats a l'estranger? Sobre Carles Puigdemont, Toni Comin i Lluís Puig encara recau l'acusació de malversació, per tant, si se'ls jutgés a Espanya, la petició de pena es veuria reduïda, però encara comportaria presó. En el cas de Marta Rovira només està processada per sedició, per tant, aquesta reforma implicaria enfrontar-se a una pena d'entre tres i cinc anys | Nuria Alcalá