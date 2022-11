01:04

El TGUE celebra a Luxemburg la segona vista per analitzar la immunitat com a europarlamentaris de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí.

L'advocat dels demandants, Gonzalo Boye, ha al·legat manca d'imparcialitat de la Comissió d'Afers Jurídics del Parlament Europeu que va tramitar el suplicatori perquè els seus clients puguin ser jutjats a Espanya per la causa del 'procés'. Boye ha parlat fins i tot de "tracte vexatori". Assegura que el Tribunal Suprem no és competent per cursar aquesta petició i parla de "persecució política" sota l'argument que la reforma del delicte de sedició només busca extradir Puigdemont.

L'advocat que defensa al Parlament Europeu, Norbert Lorenz, ha defensat, durant la vista al Tribunal General de la Unió Europea, que la institució ha tingut un tracte "extremadament obert" amb el líder independentista fins al punt de permetre-li ocupar l'escó "probablement de manera il·legal" perquè ho va fer sense que Espanya els proclamés eurodiputat. L'advocacia de l'Estat ha recordat que a Puigdemont se'l reclama per accions molt anteriors a les eleccions comunitàries | Isabel Palacios