ÚLTIMA HORA BENIDORM FEST | Esta noche, primeras imágenes de los ensayos de la Primera Semifinal

¡Comienza la semana del Benidorm Fest! Por fin ha llegado el momento para conocer al sucesor o sucesora de Melody, la última ganadora hasta la fecha. Este año, el festival español cuenta con un total de 18 participantes, por lo que la gran final tendrá 12 finalistas. El 10 y 12 de febrero se celebrarán las semifinales en La 1 de TVE y en RTVE Play presentadas por Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand, y el 14 de febrero, el día de San Valentín, la final a la que se sumará Lalachus. Antes de cada gala, tienes una cita en RTVE Play con el Benidorm Calling: martes y jueves estará conducido por Ángela Fernández y Lalachus y el sábado, Javi Hoyos y Marina Rivers se sumarán a esta gran familia.

Pero antes, este lunes 9 de febrero, los 18 participantes del Benidom Fest estarán en una rueda de prensa en la que nos contarán sus impresiones previas a las galas donde tendrán que luchar por clasificarse a la final. Tras la rueda de prensa, esta noche se realizará el ensayo de la prensa, donde podréis ver en exclusiva un avance imágenes de los ensayos de las actuaciones que tienen preparadas los concursantes de la primera semifinal. La gala arranca con KITAI con "El Amor Me da Miedo" y finaliza con Kenneth con "Los Ojos no Mienten". En el medio actuarán María León ft. Julia Medina con "Las Damas y el Vagabundo", Luna Ki con "Bomba de Amor", Greg Taro con "velita", Izan Llunas con "¿Qué vas a hacer?", Dora & Marlon Collins con "Rakatá", Tony Grox & LUCYCALYS con "T AMARÉ" y Mikel Herzog Jr. con "Mi Mitad". ¿Quiénes obtendrán su billete para la Gran Final? Descúbrelo en RTVE.

11.11 | El sábado 7 de febrero tuvo lugar la alfombra naranja por donde desfilaron los 18 participantes, como también los presentadores de las galas del Bendiorm Fest: Javi Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand.

11.09 | En la tarde de ayer se celebró por primera vez el Benidorm Fest Junior. En el Centro Cultural pudimos disfrutar de las actuaciones de Carlos Higes, Levi Díaz, Soleá, Chloe DelaRosa y Gonzalo Pinillos. ¡Cómo han crecido nuestros niños! El evento también contó con los grandes rostros de Clan como Bluey, Peppa Pig o Simón.

11.07 | A partir de las 11.30 horas podrás ver la Rueda de prensa de los 18 participantes del Benidorm Fest donde conoceremos sus primeras impresiones. Recuerda que la puedes ver gratuitamente en RTVE Play.