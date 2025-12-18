Benidorm Fest 2026: así queda el reparto de artistas en las dos semifinales

La espera ha terminado: ya podemos anunciar en qué días participarán los artistas en el Benidorm Fest 2026. Cuando quedan poco menos de dos meses para que la capital alicantina se llene de música, baile y espectáculo, RTVE ha comunicado el reparto oficial de las actuaciones en las dos semifinales. Para conocer el orden exacto de los cantantes, eso sí, habrá que aguantar unos días más.

En la primera semifinal del Benidorm Fest 2026, que se celebrará el martes 10 de febrero, concurrirán Dora & Marlon Collins, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, Mikel Herzog Jr., y Tony Grox & LUCYCALYS. Los ochos artistas defenderán sus temas para conseguir una de las seis plazas que les permitirán llegar a la final, una de las novedades introducidas en esta edición del certamen. En ese primer día sonarán Rakata, Velita, ¿Qué vas a hacer?, Los Ojos No Mienten, El Amor Te Da Miedo, Bomba de amor, Las Damas y el Vagabundo, Mi Mitad y T AMARÉ.

Listado de artistas en la primera semifinal del Benidorm Fest 2026. RTVE

El jueves 12 de febrero, dos días después de que los primeros acordes suenen en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm, tendrá lugar la segunda semifinal. Otros ocho cantantes intentarán hacerse un hueco para ser merecedores de llegar a la gran final. ASHA, Atyat, Dani J, Funambulista, KU Minerva, MAYO, Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán y The Quinquis lucharán para obtener las seis últimas plazas. En esa jornada se podrán escuchar los temas Turista, Dopamina, Bailándote, SOBRAN GILIPO**AS, No Volveré a Llorar, Tócame, Despierto Amándote, Mataora y Tú No Me Quieres.

Listado de artistas en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026. RTVE

Tras la elección de los 12 artistas, volverán a interpretar sus canciones el sábado 14 de febrero. Será el último momento en el que podrán defender sus temas, esta vez en la gran final. Solo uno de ellos se llevará el micrófono y se coronará como el ganador de la quinta edición del festival de la música en España. Las tres galas estarán conducidas por Jesús Vázquez, Javier Ambrossi, Inés Hernand y Lalachus. Otro cambio de esta edición es el premio. Después de años entregando al ganador un bronce de oro, en este certamen se recuperará la mítica Sirenita de Oro del Festival de la Canción de Benidorm.