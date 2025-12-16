Así arrancan las canciones del Benidorm Fest 2026: la primera frase de cada una de las 18 propuestas

Faltan menos de 48 horas para escuchar por fin las canciones del Benidorm Fest 2026. La quinta edición del certamen alicantino se celebrará los próximos 10, 12 y 14 de febrero, cuando 18 artistas competirán por alzarse con el trofeo y un premio de 150.000 euros. La semana pasada, RTVE Play lanzó en exclusiva un primer adelanto de hasta 30 segundos de cada tema, un aperitivo musical para ir abriendo boca. Ahora, hemos preparado un vídeo especial en el que los 18 participantes nos desvelan cómo arrancan sus canciones, esa primera frase que marca el tono de cada propuesta.

El cartel de este año reúne a 18 artistas de géneros muy diversos, una combinación que promete una edición marcada por el talento y la variedad musical. Los participantes son Asha, Atyat, Dani J, Dora & Marlon Collins, Funambulista, Greg Taro, Izan Llunas, Kenneth, KITAI, KU Minerva, Luna Ki, María León ft. Julia Medina, MAYO, Mikel Herzog Jr., Miranda! & bailamamá, Rosalinda Galán, The Quinquis, Tony Grox y LUCYCALYS. Cada uno de los artistas seleccionados aporta una propuesta diferente al cartel y refuerza la identidad plural del certamen. Tal y como señaló César Vallejo, director del Benidorm Fest, la calidad de las canciones confirma que el festival está plenamente asentado y que esta edición será la que "consolide el Benidorm Fest como la cita anual de la música".

Un año más, el festival se consolida como una cita imprescindible para la música española, reuniendo talento, diversidad y nuevas voces dispuestas a alzarse con la victoria. Sergio Jaén será el director artístico de esta edición y estará al frente de un equipo formado por Borja Rueda (coreografía), Ari Levelä (dirección visual y diseño de escenografía e iluminación), José María Payueta (producción) y la realizadora Mercè Llorens. ¿Quién seguirá los pasos de Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody?