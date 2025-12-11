Escucha en exclusiva en RTVE Play los adelantos de las canciones del Benidorm Fest 2026

Seguramente haya muchísimas ganas de escuchar las canciones del Benidorm Fest 2026. Tranquilos: queda solo una semana para poder disfrutarlas por completo. El 18 de diciembre estarán disponibles en RTVE Play. Para ir abriendo el apetito, por primera vez en los cinco años del certamen alicantino podrás escuchar en exclusiva un adelanto de hasta 30 segundos de cada una de las 18 canciones que compiten por llevarse el trofeo y un premio de 150.000 euros. Como siempre, la cita española ofrecerá una mezcla de estilos y sonidos muy diversos que querrás añadir a tu playlist. Dale play al vídeo y calienta motores para la escucha completa de los temas.

Adelanto de la canción de Asha Detrás de Asha, se encuentra la cantante y compositora Hajar Sbihi, es una de las voces emergentes más prometedoras gracias a su fusión de géneros urbanos, pop, raíces mediterráneas y una marcada identidad multicultural. Tras colaborar desde muy joven con productores como RedOne y Quincy Jones y componer para artistas como Becky G, C. Tangana o Danna Paola, ha consolidado un estilo propio que combina frescura y modernidad. Su último single, "SOLA", cantado en árabe marroquí y español, refuerza esa dualidad de raíces y su evolución artística. ¿Quién es Asha, cantante que participa en el Benidorm Fest 2026? Daniel Borrego Escot

Adelanto de la canción de Atyat Atyat es cantante, bailarina y actriz formada en canto e interpretación. La artista destaca por su potente voz y expresividad escénica, cualidades que la han llevado del teatro musical a grandes eventos como el MADO Madrid Orgullo. Con raíces cordobesas y egipcias, integra con naturalidad influencias árabes en su música, presentes en temas como "Maktub" o "Habibi". También ha explorado la bachata junto a Dellacruz, participante de la tercera edición del certamen alicantino, con quien compuso "No queda ná", canción que presentó a la cuarta edición del Benidorm Fest. PRE SAVE DE ATYAT Guarda la canción y escúchala automáticamente el día de su lanzamiento, el próximo 18 de diciembre. ¿Quién es Atyat, cantante que participa en el Benidorm Fest 2026? Verónica Casanova

Adelanto de la canción de Dani J Dani J es uno de los artistas más versátiles e innovadores de la música latina, reconocido como el bachatero más importante de Europa gracias a su fusión del género con pop, flamenco, trap y R&B. Con más de 380 conciertos en más de 30 países, ha llevado su música a los cinco continentes y, desde la creación de su propio sello en 2022, ha fortalecido su autenticidad artística mientras explora nuevas vías creativas. En esta etapa ha publicado temas como "Caprichito", "7 Pecados" y colaboraciones como "Atemporal" junto a Danny Romero, además de su más reciente lanzamiento "Entre la espada y la pared", que reafirma su evolución musical. PRE SAVE DE DANI J Guarda la canción y escúchala automáticamente el día de su lanzamiento, el próximo 18 de diciembre. ¿Quién es Dani J, cantante que participa en el Benidorm Fest 2026? Daniel Borrego Escot

Adelanto de la canción de Funambulista Detrás de Funambulista, activo desde 2009, está Diego Cantero, uno de los autores más destacados del pop español contemporáneo, creador de canciones como "Me gusta la vida", "Éramos Reyes" o "Quiero que vuelvas", convertidas en banda sonora para muchos. Además de su trayectoria como cantante, ha compuesto para artistas como Raphael, Malú, Álex Ubago, Edurne o Pastora Soler, y su música ha aparecido en películas, series y campañas publicitarias, incluida la navideña "Hecho con tus sueños". PRE SAVE DE FUNAMBULISTA Guarda la canción y escúchala automáticamente el día de su lanzamiento, el próximo 18 de diciembre. ¿Quién es Funambulista, cantante que participa en el Benidorm Fest 2026? Patri Campos

Adelanto de la canción de Greg Taro Greg Taro, cantante y compositor que pasó su infancia en Japón, inició su trayectoria formando el grupo Urban Lights junto a su hermano Álvaro Soler, y tras su disolución se mudó a Berlín para desarrollar su carrera en solitario, colaborando desde entonces con artistas como Martin Garrix y su propio hermano en la canción "Diferentes". También ha trabajado con el dj italiano Gabry Ponte, con quien lanzó el éxito "Exótica", que supera los 45 millones de reproducciones. Su propuesta musical combina elegancia electrónica, melodías pop y una producción moderna de proyección internacional. PRE SAVE DE GREG TARO Guarda la canción y escúchala automáticamente el día de su lanzamiento, el próximo 18 de diciembre. ¿Quién es Greg Taro, cantante que participa en el Benidorm Fest 2026? Patri Campos

Adelanto de la canción de Izan Llunas A sus 21 años, Izan Llunas ya destaca como una de las grandes promesas del pop juvenil en español tras interpretar a Luis Miguel de niño en la exitosa serie biográfica, logro que le valió un Disco de Oro con solo 14 años. Con millones de reproducciones y colaboraciones como la realizada con Twin Melody, continúa una sólida tradición familiar: es nieto de Dyango, ganador del Festival de Benidorm en 1976, e hijo de Marcos Llunas, sexto en Eurovisión 1997 con "Sin rencor". Medio siglo después del triunfo de su abuelo, Izan llega a Benidorm para presentar su propia propuesta. PRE SAVE DE IZAN LLUNAS Guarda la canción y escúchala automáticamente el día de su lanzamiento, el próximo 18 de diciembre. ¿Quién es Izan Llunas, cantante que participa en el Benidorm Fest 2026? Verónica Casanova

Adelanto de la canción de Kenneth El joven artista venezolano Kenneth comenzó su carrera a los 11 años como finalista de La Voz Kids España, formando parte del equipo de David Bisbal bajo el nombre Carlos Alfredo. Desde entonces ha desarrollado un sonido propio centrado en el Afrobeat, fusionado con R&B, dancehall, urbano y electrónica. Con siete singles publicados, supera los 5 millones de reproducciones y ha dejado su huella en orquestas gallegas como Nueva Fuerza, El Combo Dominicano y Marbella. Actualmente, combina su proyecto en solitario con su papel como integrante de Panorama City. PRE SAVE DE KENNETH Guarda la canción y escúchala automáticamente el día de su lanzamiento, el próximo 18 de diciembre. ¿Quién es Kenneth, cantante que participa en el Benidorm Fest 2026? Patri Campos

Adelanto de la canción de KITAI La banda KITAI, una de las más potentes y arriesgadas del rock español, regresa a Benidorm tras una década de trayectoria. Formada por Kenya Saiz, Deivhook, Fabio y Edu, debutó con el disco "Que vienen" y desde entonces ha lanzado cuatro álbumes, el último de ellos, "No somos tu p*** banda de pop", acompañado de la primera gira ecosostenible en España. A lo largo de su carrera, KITAI ha colaborado con artistas como Second, Varry Brava, Shinova, Miss Caffeina o Rafa Gutiérrez, y ha actuado en festivales destacados como Sonorama Ribera y Dcode Festival. PRE SAVE DE KITAI Guarda la canción y escúchala automáticamente el día de su lanzamiento, el próximo 18 de diciembre. ¿Quién es KITAI, grupo que participa en el Benidorm Fest 2026? Daniel Borrego Escot

Adelanto de la canción de KU Minerva Detrás de KU Minerva está la cantante catalana Minerva Pérez, quien saltó a la fama en 1995 con "Llorando por ti", éxito internacional que llegó al número 3 de la lista latina de Billboard. A lo largo de su carrera ha publicado cuatro álbumes y varios singles, explorando distintos estilos, y tres de sus discos fueron lanzados en México. Ha participado en importantes festivales en España y Latinoamérica, compartiendo escenario con artistas como Ricky Martin, Paulina Rubio, Christina Aguilera o Gloria Gaynor. Esta es su segunda participación en el Benidorm Fest, tras su candidatura en 2023 con el tema "Más". PRE SAVE DE KU MINERVA Guarda la canción y escúchala automáticamente el día de su lanzamiento, el próximo 18 de diciembre. ¿Quién es KU Minerva, cantante que participa en el Benidorm Fest 2026? Patri Campos

Adelanto de la canción de Luna Ki Luna Ki, la artista catalana de 26 años, regresa al Benidorm Fest cuatro años después de su retirada, consolidada como una de las voces más innovadoras del panorama musical. Su obra combina una fuerte carga emocional con un compromiso con la salud mental y los derechos LGTBIQ+, explorando nuevas formas de expresión sonora y visual. En esta nueva etapa, ha reducido el uso del autotune para conectar más directamente con su voz y con el público, mostrando una evolución artística arriesgada y sorprendente que redefine su sonido y universo visual. PRE SAVE DE LUNA KI Guarda la canción y escúchala automáticamente el día de su lanzamiento, el próximo 18 de diciembre. ¿Quién es Luna Ki, cantante que participa en el Benidorm Fest 2026? Daniel Borrego Escot

Adelanto de la canción de María León Ft. Julia Medina María León y Julia Medina forman un dúo lleno de carisma y autenticidad que une interpretación y emoción. Julia Medina, que alcanzó la quinta posición en Operación Triunfo 2018 y publicó el álbum No dejo de bailar, regresó en 2023 a Televisión Española con Dúos Increíbles. Por su parte, la mexicana María León, cantante, bailarina y actriz, inició su carrera en los grupos T’ de Tila y Playa Limbo, participó en Popstars y fue asesora en La Voz Kids México junto a Maluma, consolidándose como una de las artistas más versátiles de la escena latinoamericana. PRE SAVE DE MARÍA LEÓN FT. JULIA MEDINA Guarda la canción y escúchala automáticamente el día de su lanzamiento, el próximo 18 de diciembre. ¿Quiénes son María León Ft. Julia Medina, cantantes que participan en el Benidorm Fest 2026? Daniel Borrego Escot

Adelanto de la canción de MAYO MAYO se dio a conocer hace dos años en Operación Triunfo y se ha consolidado como una de las voces emergentes más prometedoras de la música española. Con 23 años, sus canciones destacan por letras sinceras y melodías emotivas que conectan con el público. Tras el éxito de su EP debut SEASON I, amplía su universo musical con su primer álbum de estudio, MAYO SEASON, que incluye siete nuevas canciones y colaboraciones con Mar Lucas y la superestrella italiana Elettra Lamborghini. PRE SAVE DE MAYO Guarda la canción y escúchala automáticamente el día de su lanzamiento, el próximo 18 de diciembre. ¿Quién es MAYO, cantante que participa en el Benidorm Fest 2026? Daniel Borrego Escot

Adelanto de la canción de Mikel Herzog Jr. Mikel Herzog Jr., heredero de una familia musical —su padre, Mikel Herzog, representó a España en Eurovisión 1998, y su madre, Mavi, fue corista de Isabel Pantoja—, se ha formado como cantante, actor y bailarín. Ha participado en teatro musical, destacando en Asesinato para dos, y en 2025 llamó la atención del público nacional en Tu Cara Me Suena, donde compartió escenario con su madrina Nina interpretando "Nacida para amar", tema que ella llevó a Eurovisión 1989 y con el que obtuvo el sexto puesto. PRE SAVE DE MIKEL HERZOG JR. Guarda la canción y escúchala automáticamente el día de su lanzamiento, el próximo 18 de diciembre. ¿Quién es Mikel Herzog Jr., cantante que participa en el Benidorm Fest 2026? Patri Campos

Adelanto de la canción de Miranda!&bailamamá Desde Argentina llega Miranda!, el icónico dúo de pop formado por Ale Sergi y Juliana Gattas, que se une al nuevo proyecto de Óscar Ferrer, bailamamá, para participar en el Benidorm Fest 2026. Miranda! ha logrado hits como "Don" o "Perfecta" y colaborado con artistas como Lali, Abraham Mateo, TINI o Andrés Calamaro. Por su parte, Óscar Ferrer, exvocalista de Varry Brava, inicia esta nueva etapa con bailamamá tras el parón de su banda y tras éxitos como "No gires", "Playa" y "Raffaella", tema que alcanzó el sexto puesto en el Benidorm Fest 2023. PRE SAVE DE MIRANDA!&BAILAMAMA Guarda la canción y escúchala automáticamente el día de su lanzamiento, el próximo 18 de diciembre. ¿Quiénes son Miranda! & bailamamá, cantantes que participan en el Benidorm Fest 2026?

Adelanto de la canción de Rosalinda Galán Rosalinda Galán, nueva voz de la copla contemporánea, fusiona tradición y modernidad en su música, combinando electrónica y raíces sevillanas. En temas como "FARSA MONEA" y "CU4RTO" revisita clásicos de la copla como los de Concha Piquer. Además, ha desarrollado su faceta actoral participando en la película Historias lamentables de Javier Fesser, protagonizando Zoe en el Festival de Málaga y subiendo al escenario en la obra de teatro Quiero ser María Jiménez. PRE SAVE DE ROSALINDA GALÁN Guarda la canción y escúchala automáticamente el día de su lanzamiento, el próximo 18 de diciembre. ¿Quién es Rosalinda Galán, cantante que participa en el Benidorm Fest 2026? Verónica Casanova

Adelanto de la canción de The Quinquis The Quinquis rescata el sonido quinqui de los años 70 y lo reinventa con electrónica, funk y beats contemporáneos. El grupo está formado por Marcos Miranda, Reys (Sergio Sastre, cofundador de Miss Caffeina) y Maxi (ex Sweet Barrio), el grupo ha colaborado con voces de la escena urbana, el flamenco y la música con raíz, como en su carta de presentación "Te Estoy Amando Locamente (T.E.A.L)". PRE SAVE DE THE QUINQUIS Guarda la canción y escúchala automáticamente el día de su lanzamiento, el próximo 18 de diciembre. ¿Quiénes son The Quinquis, grupo que participa en el Benidorm Fest 2026? Verónica Casanova

Adelanto de la canción de Tony Grox & LUCYCALYS El productor, compositor y DJ Tony Grox y la cantante LUCYCALYS unen fuerzas en una propuesta que fusiona flamenco y vanguardia electrónica con pop moderno. Tony Grox, con experiencia en Miami, Los Ángeles y Las Vegas, ha colaborado con artistas como Teo Lucadamo, Jedet, Kiki Morente y José Rey, y su trabajo en el disco Trastornado le valió una nominación al Latin Grammy. LUCYCALYS, por su parte, muestra sensibilidad y autenticidad en temas como "ÁPEIRON", "GALA" y "piel de bronze", combinando su carrera musical con formación en Teatro Musical. PRE SAVE DE TONY GROX & LUCYCALYS Guarda la canción y escúchala automáticamente el día de su lanzamiento, el próximo 18 de diciembre. ¿Quiénes son Tony Grox & LUCYCALYS, dúo que participa en el Benidorm Fest 2026? Verónica Casanova