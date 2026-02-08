Los sindicatos mantienen la huelga ferroviaria sin previsión de acuerdo

La huelga del sector ferroviario fijada a partir de la madrugada del próximo domingo se mantiene, después de que los sindicatos y el Ministerio de Transportes no hayan llegado a un acuerdo que pueda evitarla. Desde la última de las tres reuniones celebradas esta última semana con los sindicatos convocantes CCOO, UGT y el Sindicato de Maquinistas (SEMAF), el ministerio no ha vuelto a convocarlos para seguir la negociación.

Tras los recientes accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Cataluña) fuentes del SEMAF demandan "un cambio estructural en la seguridad", por lo que "hay muchos aspectos técnicos que han de ser revisados", aunque no descartan aún que la huelga pueda ser desconvocada. Además de los sindicatos mayoritarios del sector, otros sindicatos que no están en las negociaciones como CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación ferroviario (SCF) y Alferro, se han sumado a la convocatoria de movilizaciones para esos días.

Por su parte transportes ya ha fijado entre el 9 y el 11 de febrero unos servicios mínimos que serán del 73 % en los servicios de alta velocidad y larga distancia, del 75 % para cercanías en hora punta y del 50 % de los servicios para el resto del día. Para media distancia y mercancías ha establecido el 65 % y del 21 % respectivamente. Aunque estas medidas no afectan a País Vasco y Cataluña, que tienen sus propias competencias.

04.54 min Rafael Escudero, del Sindicato Ferroviario: "Exigimos que haya un cambio en el modelo de mantenimiento"

La huelga se extiende a todo el personal y toda actividad incluida en el sector pertenecientes a Adif y Renfe. Aunque también se suman los operadores privados como Iryo y Ouigo además de Serveo, contratista de servicios a bordo y firmas de transporte de mercancías o servicios logísticos como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa, Tracción Rail o Logirail. En total, las operadoras Renfe, Ouigo e Iryo ya han cancelado 330 trenes de alta velocidad para los días que comprende la huelga.

No obstante, continúan las reuniones y los contactos sobre temas técnicos, aunque, "en ese ámbito, no se va a desconvocar la huelga", han señalado fuentes de CCOO, para añadir que "de las reuniones donde sí se podría llegar a acuerdos, no tenemos prevista ninguna hoy". Por lo que, si finalmente no se alcanza un acuerdo en el último momento, los trabajadores del sector ferroviario irán a la huelga a partir de esta madrugada.