El caos ferroviari afecta el transport de mercaderies a la indústria catalana
- Empreses químiques i logístiques, les més afectades, amb els primers ERTO activats
- El Govern obre la porta a compensacions per l'impacte del bloqueig ferroviari
El bloqueig del transport ferroviari de mercaderies està colpejant de ple la indústria catalana. La paralització dels trens ha obligat moltes empreses a buscar alternatives per carretera, una opció que no sempre és viable i que incrementa notablement els costos logístics. En alguns casos, la manca de matèria primera ha derivat en l'activació d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).
El sector químic és un dels més afectats, ja que part de les seves mercaderies no es poden transportar en camió per raons de seguretat o volum. És el cas de la companyia química Inovyn, amb planta a Martorell, que ha enviat a casa 300 treballadors mentre duri la crisi. Des de PIMEC alerten que l'ús intensiu del transport per carretera està generant sobrecostos i problemes de mobilitat.
La situació també afecta el sector de l'automoció. A Portbou s'acumulen milers de tones de material siderúrgic destinat a fàbriques del sud, mentre que a SEAT han creat un comitè de crisi davant la possible manca de peces. Segons el president del comitè d'empresa, Matías Carnero, la planta té estoc per a dos o tres dies, però adverteix del risc d'inactivitat o de producció incompleta si la situació s'allarga.
L'alternativa del transport per carretera té un recorregut limitat: un tren pot carregar fins a 900 tones, mentre que un camió només en pot transportar 24. Aquesta diferència fa inviable assumir el volum actual de mercaderies, amb fins a 24.000 tones d'acer aturades només a Portbou, fet que també genera afectacions al trànsit i a la ciutadania del municipi.
Compensacions pel bloqueig ferroviari
El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha assegurat aquest dimecres, en una jornada organitzada per PIMEC, que el Govern estudiarà la possibilitat de compensar les empreses afectades un cop es pugui calibrar l'impacte real de la paralització ferroviària. Els ajuts es podrien canalitzar a través del ministeri d'Indústria, amb qui ja manté contactes.
Sàmper ha reconegut que la indústria "està patint" i ha anunciat que es reunirà amb els ports de Barcelona i Tarragona, així com amb empreses com SEAT i Celsa, i entitats sectorials com Fedequim i l'AEQT, per analitzar l'abast de les afectacions i definir possibles mesures de suport.