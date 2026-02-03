El Port de Barcelona tanca el 2025 amb 59 milions de benefici
- El port supera els 200 milions d'euros d'ingressos i registra rècords en importacions de contenidors
- Les incidències a la xarxa ferroviària obliguen a derivar mercaderies cap al transport per carretera
El Port de Barcelona va obtenir un benefici net de 59 milions d'euros el 2025, un 6% menys que l’any anterior, tot i superar per segon any consecutiu els 200 milions d'euros d’ingressos. Segons els resultats publicats aquest dimarts, la xifra de negoci es va situar en 206 milions, un 3% més interanual, impulsada principalment per les taxes de concessió (96 milions) i les taxes d’utilització (97 milions), vinculades a l'activitat portuària.
Més de 69 tones mogudes
El tràfic de mercaderies va mantenir xifres molt similars a les del 2024, amb un total de 69,5 milions de tones mogudes, lleugerament per sota de les 69,7 de l’any anterior. Van destacar especialment els contenidors plens, de més valor afegit: les importacions van créixer un 4% fins a assolir un rècord històric amb prop de 720.000 TEU, mentre que les exportacions van augmentar un 3%. La Xina es va consolidar com el principal soci comercial del port, amb una quota del 28%, seguida dels Estats Units (6%) i Turquia (5%).
Pel que fa al transport de passatgers, el port va registrar més de 5,7 milions de viatgers. D'aquests, 1,78 milions van utilitzar ferris, un 2,8% més que l’any anterior, i 2,3 milions van ser creueristes, un increment del 7,6%. El tràfic d'automòbils nous també va créixer un 5,1%, fins a les 716.657 unitats, amb un fort impuls dels vehicles elèctrics, que ja representen prop del 12% del total i van augmentar un 75,7%. En canvi, els sòlids a granel van caure un 15%, mentre que els líquids a granel van assolir un rècord amb 16,6 milions de tones, un 21,7% més.
La crisi de Rodalies afecta el tràfic de mercaderies
Més enllà dels bons indicadors econòmics, el Port de Barcelona afronta l'impacte de la crisi de Rodalies en el transport ferroviari de mercaderies. A causa de l'accident de Gelida i de les obres al túnel de Rubí, actualment només circula entre el 20% i el 25% dels combois habituals, principalment en sentit sud, mentre que el tràfic internacional en direcció nord continua bloquejat.
Aquesta situació ha obligat a derivar mercaderies cap al transport per carretera, amb un increment d’entre el 10% i el 15% en l'arribada de càrrega en camió. Segons el president del Port de Barcelona, José Alberto Carbonell, el bloqueig no ha tingut un impacte econòmic directe en la infraestructura, però sí un "impacte reputacional", que preocupa especialment el sector.
Adif ha comunicat que el túnel de Rubí podria reobrir-se parcialment aquest dijous, 5 de febrer, i el de Gelida, dilluns 9 de febrer. Tot i això, el servei no es recuperarà amb plena normalitat i caldrà ajustar horaris. Davant d'aquest escenari, el port reclama un pla de contingència estable per garantir la fiabilitat del transport ferroviari i evitar que una situació similar es torni a repetir.