1.700 milions més per Rodalies: n'hi ha prou per sortir del caos?
- La inversió prevista puja a 8.000 milions dins el pla de millora de la xarxa pel període 2020-2030
- A meitat de pla només se n'han executat 2.600 milions i n'hi ha mil més de pressupostats
El caos a Rodalies de la darrera setmana ha accelerat un nou acord institucional. El govern espanyol i la Generalitat destinaran 1.700 milions d’euros més al Pla de Rodalies 2020-2030, segons ha anunciat el secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano. L’objectiu: reforçar una xarxa tensionada i envellida.
Amb aquesta ampliació, la inversió prevista fins al 2030 arribarà als 8.000 milions d’euros, davant dels 6.300 milions inicials. Tot i això, el gran interrogant continua sent el grau d’execució real del pla, que fins ara avança a un ritme inferior al compromès.
Execució lenta i pressupostos pendents
En els primers cinc anys del pla, només s’han executat 2.500 milions d’euros. A aquests s’hi afegeixen prop de 1.000 milions ja en marxa, però encara no executats, segons ha admès el portaveu d’ERC, Isaac Albert. Encara queden 2.800 milions per pressupostar, als quals cal sumar-hi els nous 1.700 milions anunciats.
ERC defensa que la millora no serà immediata. “Rodalies no millorarà d’un dia per l’altre”, ha remarcat Albert, recordant que l’objectiu final és el traspàs del servei a la Generalitat, però només quan la xarxa estigui en condicions òptimes després d’anys de desinversió.
Una idea que secunda la Generalitat, que es fa un fart de proclamar que "En un any i mig no solucionarem un problema de desinversió de 20 anys". Ho ha tornat a dir aquest mateix dimarts el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i segurament serà el punt de partida de la compareixença que farà ell mateix al Parlament aquest dimecres.
En els mateixos termes s'ha expressat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que assegura que la situació "costarà de revertir".
“🚆 Sílvia Paneque sobre la crisi de Rodalies: "Això és el resultat de molts anys de desinversió i costarà de revertir" | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 27, 2026
➕ Info: https://t.co/Ewr71iU5Da pic.twitter.com/JO4jozHawo“
Des del Ministeri de Transports, Santano insisteix que l’executiu “està fent els deures” i ho avalarà amb dades. Admet, però, que la xarxa ferroviària és antiga i que les solucions estructurals requereixen temps per donar resultats reals al servei.
Una xarxa molt envellida
El comissionat de la Generalitat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, apuntava en una entrevista al Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La2Cat que "tenim un còctel perfecte perquè hi hagi incidències".
En aquesta línia, indicava que durant molts anys no s'havia invertit a la xarxa i que ara se li han ajuntat unes 200 obres: "La suma de les incidències perquè la infraestructura vella i el material mòbil és vell, i les moltes obres que fem, és la tempesta perfecta".
“☕ @peremacias1 creu que a Rodalies hi ha "la tempesta perfecta" perquè hi hagi incidències— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 23, 2026
🗣️ "La xarxa té problemes de falta d'inversió i tenim moltes obres alhora"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/Bp6v5k4g3J“
No obstant això, Macias assegura que es notaran millores a finals d'aquest any amb l'entrada en servei d'una nova línia fins a la terminal T1 de l'aeroport del Prat, la renovació de la catenària a Girona, així com el soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat.
23 punts crítics com a prioritat immediata
El primer pas serà actuar sobre els 23 punts crítics detectats a la xarxa: 5 a Barcelona, 5 a Girona, 9 a Tarragona i 4 a Lleida.
Les actuacions inclouen protecció de talussos, millores estructurals i treballs a les vies, després dels danys causats pel temporal, amb Adif assegurant un “gran esforç” de reparació.