Pere Macias demana no "recrear-se" amb la crisi a Rodalies: "Vam fer tot el possible"
- El comissionat de la Generalitat pel traspàs de Rodalies defensa que la negociació per recuperar el servei "ha donat resultats"
- Macias apel·la a "una mica d'empatia emocional" quan els maquinistes plantegen qüestions de seguretat
El comissionat de la Generalitat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha defensat l'actuació de la Generalitat per recuperar el servei ferroviari a Catalunya després de dos dies sense circulació de trens. En aquesta línia, creu que la negociació d'aquest dijous amb els maquinistes "ha donat resultats".
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Macias ha demanat no "recrear-se" amb el fet que el Govern anunciés la represa del servei sense garanties i s'ha negat a respondre si va ser un error. "Ens vam trobar una situació molt crítica i vam fer tot el possible", ha argumentat. El comissionat ha relatat tots els esforços de la Generalitat per recuperar la posada en marxa de Rodalies amb la seva participació en les negociacions amb els maquinistes, així com el reforç en el transport alternatiu.
El responsable del traspàs de Rodalies a Catalunya també ha demanat "una mica d'empatia emocional" davant les reclamacions dels maquinistes en matèria de seguretat: "Defensen la professió i la seva vida, però també la dels usuaris".
Malgrat això, Macias ha justificat l'expedient a Renfe per no prestar el servei de Rodalies que podria acabar amb una sanció laboral pels maquinistes que es van negar a treballar aquest dijous. "Com a Govern, tenim l'obligació de garantir la mobilitat dels ciutadans", ha afirmat.
Un acord per corregir possibles incidències
El comissionat també ha explicat que l'acord assolit amb els maquinistes, Renfe i Adif va permetre que anit es realitzessin marxes exploratòries a les 13 línies de Rodalies amb representants de cada part i on s'han anotat totes les incidències detectades. "Ahir es va fer una revisió exhaustiva", ha explicat Macias.
De totes les incidències, algunes han motivat que es tanquin trams de línia, altres que tenen urgència perquè es corregeixin a curt termini i que motiven una baixada temporal de la velocitat dels trens i unes terceres que es poden arreglar a llarg termini. Com a exemple, ha explicat que a Castellbisbal s'ha enviat un equip per a retirar unes branques d'uns arbres que podien caure sobre la via.
Macias ha celebrat aquest acord i el fet que "la totalitat de la plantilla que li tocava treballa avui està treballant".
Desinversió històrica i moltes obres: "la tempesta perfecta"
"Tenim un còctel perfecte perquè hi hagi incidències", ha incidit el comissionat pel traspàs de Rodalies. En aquesta línia, ha indicat que durant molts anys no s'havia invertit a la xarxa i que ara se li han ajuntat unes 200 obres: "La suma de les incidències perquè la infraestructura vella i el material mòbil és vell, i les moltes obres que fem, és la tempesta perfecta".
No obstant això, Macias ha emfatitzat que es notaran millores a finals d'aquest any amb l'entrada en servei d'una nova línia fins a la terminal T1 de l'aeroport del Prat, la renovació de la catenària a Girona, així com el soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat.
Per altra banda, ha destacat que el traspàs integral de Rodalies també millorarà el servei amb "una gestió de proximitat" tal com es fa amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.