Salvador VergÃ©s acusa el Govern de tenir el paÃs "colÂ·lapsat i desinformat" per la crisi a Rodalies
- El diputat de Junts considera que el Govern ha "enganyat" a la ciutadania avisant que el servei ferroviari es reprendria aquest dijous
- Els de Puigdemont consideren que l'acord de finançament "és un pas enrere" i un "cafè per a tots"
El portaveu de Junts al Parlament de Catalunya, Salvador Vergés, ha acusat el Govern de tenir el país "absolutament parat, col·lapsat i desinformat" arran de la suspensió de trens de Rodalies per l'accident de Gelida i les afectacions del temporal.
"El Govern ahir ens va enganyar. El país està parat i els trens no funcionen", ha recriminat a l'executiu el diputat de Junts en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, després que s'anunciés que aquest dijous es reprendria el servei ferroviari aquest dijous de manera esglaonada Vergés s'ha mostrat molt crític perquè es mantingui per segon dia consecutiu la interrupció de Rodalies.
Des de Junts han vinculat l'accident a Gelida amb una "desinversió crònica de l'Estat en Rodalies" que demostren que "la xarxa de Rodalies no funciona". Sobre les causes que han portat a l'esfondrament del mur de contenció que va impactar contra el tren sinistrat, Vergés ha apuntat que la falta d'inversió i manteniment té més probabilitat que "acabi derivant en una desgràcia".
Davant d'aquesta situació, Vergés ha carregat contra el Govern: "Si tu no defenses la nació, si no ets capaç de plantar-te a Madrid, tampoc ets capaç de gestionar el país".
El portaveu de Junts també ha assenyalat que Ferrocarrils de la Generalitat va intensificar el servei mentre Renfe va aturar el de Rodalies arran del temporal. "Va ploure per tothom. Alguna diferència hi deu haver entre les dues companyies", ha remarcat.
L'acord de finançament, "un pas enrere"
Sobre l'acord de finançament entre Moncloa i ERC, des de Junts han criticat que el nou model "és un cafè per a tots". "Es tanca la carpeta amb una proposta de mínims. No és un petit pas endavant, és un pas endarrere", ha qualificat Vergés.
