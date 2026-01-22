La Generalitat reforça la mobilitat amb 100 autobusos més davant l’aturada de Rodalies
- El Govern manté aixecades les barreres de la C-16 i la C-32 al Garraf
- Increment de freqüències dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), especialment a les línies del Vallès i a Martorell
La Generalitat de Catalunya ha anunciat un reforç urgent amb 100 autobusos a les línies interurbanes d’arreu del territori per mantenir la mobilitat mentre Rodalies continua sense servei pel segon dia consecutiu. L’objectiu, segons el Govern, és garantir els desplaçaments fins que es pugui certificar la normalitat del servei ferroviari.
"🚆 El Govern garanteix els serveis alternatius de transport mentre no es pugui reprendre la circulació dels trens de Rodalies | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 22, 2026
➕ Info: https://t.co/A19PYGYQ8D pic.twitter.com/tXJ7Vpj2dU“
🗺️ Repartiment territorial dels reforços
Els nous autobusos es distribuiran de manera desigual segons les necessitats: 23 a Barcelona i el Baix Llobregat, 15 al Maresme, 15 al Vallès Oriental, 11 al Vallès Occidental, 15 al Garraf, 11 a Tarragona i Terres de l’Ebre, 6 a Girona, 3 al Berguedà, 3 a l’Alt Penedès i 2 a Lleida.
🚆 Altres mesures de suport al transport públic
A més del reforç d’autobusos, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha confirmat el manteniment de totes les mesures extraordinàries. Entre elles, l’increment de freqüències dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), especialment a les línies del Vallès i a Martorell, on l’ús ha augmentat un 32% i un 53%, respectivament.
🚗 Facilitats a la mobilitat viària
Davant el tall d’un tram de l’AP-7 en sentit sud, el Govern manté aixecades les barreres de la C-32 al Garraf i ha decidit flexibilitzar les restriccions de les zones de baixes emissions, permetent la circulació de vehicles sense etiqueta ambiental. A més, es continua recomanant el teletreball sempre que sigui possible.
Mentrestant, el Ministeri de Transports ha aprovat una excepció temporal fins diumenge de les normes sobre temps de conducció i descans dels conductors de transport de viatgers per carretera per a reforçar els serveis alternatius després de la suspensió de Rodalies a Catalunya.
La mesura permet ampliar el límit de conducció diària de 9 a 11 hores, el setmanal de 56 a 60 hores i el bisetmanal de 90 a 120 hores, així com reduir el descans mínim diari d'11 a 9 hores, exclusivament a conductors que participin en operacions de transport requerides per les autoritats catalanes.
🚏 Granollers, sota pressió
Mentrestant, l’estació d’autobusos de Granollers s’ha convertit en un punt clau del dispositiu alternatiu, amb un fort augment de passatgers. L’empresa Sagalés ha doblat els trajectes, passant de 3 a 6 busos per hora, que se sumen als 4 serveis addicionals previstos per Renfe. Entre els usuaris hi conviuen la resignació i una indignació creixent per la situació.