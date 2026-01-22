El servei de Rodalies continua paralitzat per segon dia consecutiu a Catalunya, en directe
- Segons algunes fonts, els maquinistes podrien estar fent una vaga encoberta
- L'AP-7, tallada en sentit sud cap a Martorell i durarà dies
Malgrat que la circulació de Rodalies havia de reprendre's a les 6 d'aquest matí, molts usuaris s'han trobat aquest matí sense trens, per segon dia consecutiu, després de l'accident de dimarts a Gelida, en el qual va descarrilar un tren, causant la mort d'un dels maquinistes.
Segons Renfe és per causes operatives. En canvi, segons algunes fonts, els maquinistes podrien estar fent una vaga encoberta. En aquests moments hi ha una reunió a la conselleria de Territori de seguiment de la situació. Anit, la Generalitat va dir que ADIF garanteix la seguretat de la infraestructura després d'una revisió exhaustiva pam a pam de totes les línies.
Per facilitar la mobilitat, avui el govern ha previst augmentar les freqüències en els ferrocarrils de la Generalitat i un pla alternatiu en autobús per a l'R4 entre Martorell i Vilafranca perquè la via continuarà tancada.
Arran de l'accident també es manté tallat un tram de l'AP-7 en sentit sud, entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, per raons de seguretat.
8:00
Bon dia, iniciem la narració minut a minut de l'actualitat relativa a la manca de servei de Rodalies, Mitja distància i Regionals a Catalunya per segon dia consecutiu.
8:10
Segon dia sense Rodalies per problemes operatius després de l’accident de Gelida.
La circulació de Rodalies de Catalunya continua greument afectada per segon dia consecutiu després de l’accident ferroviari de dimarts a Gelida. Malgrat l’anunci de represa del servei a les sis del matí, nombrosos combois no han sortit, fet que ha provocat noves aglomeracions i queixes entre els viatgers.
Renfe atribueix la manca de trens a “causes operatives”. No obstant això, fonts del sector apunten que alguns maquinistes podrien estar duent a terme una vaga encoberta com a resposta a les condicions de seguretat i a la gestió posterior a l’accident.
8:20
Paneque encapçala una nova reunió per fer seguiment de Rodalies mentre els trens continuen sense circular.
Davant la situació, aquest dijous al matí s’ha convocat una reunió de seguiment a la conselleria de Territori, amb representants del Govern, operadors ferroviaris i gestors d’infraestructures, per analitzar l’evolució del servei i les possibles solucions immediates.
8:27
L'AP-7, tallada en sentit sud cap a Martorell i durarà dies.
Arran de l’accident, també es manté tallat un tram de l’AP-7 en sentit sud, entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia, per raons de seguretat, fet que complica encara més la mobilitat a la zona.
9:40
A un treballador que no pot arribar a un lloc de treball perquè no hi ha servei de transport públic, se'l pot sancionar?
Davant la manca de servei de Rodalies, també s’obren dubtes sobre els drets laborals de les persones afectades. L’advocat laboralista Nacho Parra, del bufet d’advocats del Col·lectiu Ronda, recorda que “els usuaris han de saber que, quan no hi ha servei de Rodalies, tenen drets com a viatgers, però també com a treballadors”. Parra assenyala que, en general, no s’hauria de sancionar un treballador que no pot arribar al seu lloc de feina per la inexistència de transport públic, sempre que pugui acreditar la incidència i hagi actuat amb diligència informant l’empresa.
08:58
Crítiques per la manca d’inversió
La situació també ha generat crítiques per part d’entitats de defensa del transport públic. El president de l’Associació per la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, considera que l’aturada del servei de Rodalies és conseqüència d’una “negligència de desinversió durant dècades”. Ramírez assenyala directament ADIF, Renfe i el Ministeri de Transports, a qui acusa de “no haver fet els deures” i de ser responsables de la situació actual.
9:12
Renfe es reuneix amb els maquinistes per desbloquejar el servei de Rodalies.
Renfe preveu reunir-se aquest dijous al matí amb els representants dels maquinistes per intentar recuperar el servei de Rodalies al més aviat possible. El portaveu de l’operadora a Catalunya, Antonio Carmona, ha explicat que els conductors reclamen mesures de seguretat addicionals a les ja plantejades per ADIF, tot i que ha insistit que la circulació ferroviària és segura.
Carmona ha subratllat la voluntat de Renfe de mantenir el diàleg amb ADIF i els sindicats per arribar a un acord, en una reunió prevista inicialment per a les onze del matí, que es podria avançar en funció de l’evolució de les converses.
9:18
Retencions de fins a 18 quilòmetres a l’A-2 en un matí marcat pel tall de l’AP-7.
L’A-2 registra aquest dijous al matí fins a 18 quilòmetres de retencions entre Cornellà de Llobregat i Martorell en sentit Barcelona, en una jornada condicionada pel tall de l’AP-7 entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia.
Tot i que les retencions a l’A-2 no són conseqüència directa dels desviaments, la via concentra més volum de circulació en sentit Barcelona, després que el tall s’iniciés aquest dimecres a la tarda i amb la previsió que s’allargui durant diversos dies.
9:00
El Govern obre un expedient a Renfe per la manca de servei de Rodalies.
El Govern ha anunciat l’obertura d’un expedient a Renfe per la negativa dels maquinistes a circular aquest dijous al matí, tot i que ADIF ha assegurat que la seguretat de la infraestructura està garantida.
El comissionat pel traspàs de Rodalies, Pere Macias, ha afirmat que “Renfe no està prestant un servei que ha de donar” i ha qualificat la situació d’“intolerable”. L’executiu ha advertit que s’exigiran responsabilitats, en considerar que s’està vulnerant el dret a la mobilitat de milers de ciutadans a Catalunya.
9:10
Restringeixen el pas de camions a vies locals de Gelida pel tall de l’AP-7.
La Diputació de Barcelona ha restringit la circulació de vehicles pesants a diverses carreteres de l’entorn de Gelida per reduir l’impacte del tall de l’AP-7 en sentit sud, entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia. En concret, la mesura afecta la BV-2433, entre Martorell i Castellví de Rosanes en direcció Gelida, i la C-243b, entre Gelida i el centre logístic Prologis, del quilòmetre 8 al 17 en ambdós sentits.
A més, s’ha desplegat personal informatiu a les principals interseccions per advertir els conductors, amb l’objectiu d’evitar un col·lapse de l’accessibilitat local i minimitzar les conseqüències de la interrupció de la circulació.
9:20
Adif manté sis limitacions de velocitat a la línia de l’AVE Madrid-Barcelona.
ADIF manté sis limitacions temporals de velocitat a la línia d’alta velocitat entre Madrid i Barcelona, que obliguen els trens de l’AVE a circular a un màxim de 230 km/h. Segons fonts de l’operador, els maquinistes continuen presentant “noves denúncies de punts on se senten vibracions”, fet que podria comportar noves restriccions. Tot i això, Adif ha aixecat les limitacions més severes que estaven vigents dimecres entre Madrid i Saragossa, on la velocitat estava limitada a 160 km/h, mentre que es mantenen les restriccions en sis punts concrets de les dues vies del traçat.
9:30
Renfe admet manca de servei a Rodalies i confia a recuperar-lo amb un acord imminent.
El portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona, ha reconegut que aquest dijous “no hi ha el servei que tots voldríem” a Rodalies i ha demanat disculpes als viatgers afectats. En una atenció als mitjans, Carmona ha explicat que els maquinistes “no estan prestant el seu servei per raons diverses” i que reclamen més mesures de seguretat, tot i insistir que la xarxa ferroviària és segura i “no es pot posar en dubte”.
Segons ha detallat, Renfe manté obertes les negociacions amb els sindicats amb la voluntat d’arribar a un acord com més aviat millor i recuperar progressivament el servei, que ha situat com a prioritat del dia.
Paral·lelament, ha assenyalat que ja s’ha començat a treballar a la zona de l’accident de tren a Gelida, amb la retirada dels vagons no danyats i l’ús de maquinària pesada per al desballestament del tren afectat, tot i que encara no hi ha previsió per a una retirada completa.
9:42
Salvador Vergés (Junts) acusa el Govern de tenir el país "col·lapsat i desinformat" per la crisi a Rodalies.
El portaveu de Junts al Parlament de Catalunya, Salvador Vergés, ha acusat el Govern de tenir el país "absolutament parat, col·lapsat i desinformat" arran de la suspensió de trens de Rodalies per l'accident de Gelida i les afectacions del temporal.
"El Govern ahir ens va enganyar. El país està parat i els trens no funcionen", ha recriminat a l'executiu el diputat de Junts en una entrevista al Cafè d'Idees, després que s'anunciés que aquest dijous es reprendria el servei ferroviari. Vergés s'ha mostrat molt crític perquè es mantingui per segon dia consecutiu la interrupció de Rodalies.